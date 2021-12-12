13 декабря в Ньоне пройдет жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы и Лиги конференций. Рассказываем, с кем могут сыграть «Спартак» и «Зенит», и какие интересные пары возможны в новом турнире.

Сначала о Лиге Европы – как там выглядят корзины?

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При жеребьевке стыковых матчей команды будут вытягивать из двух корзин. В одной – сеяные обладатели вторых мест в группе ЛЕ, во второй – несеяные команды, ставшие третьими в ЛЧ.

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Сеяные

«Бетис»

«Брага»

«Динамо» Загреб

«Лацио»

«Наполи»

«Олимпиакос»

«Реал Сосьедад»

«Рейнджерс»

Несеяные﻿

«Аталанта»

«Барселона»

«Боруссия» Дортмунд

«Зенит»

«Порту»

«Лейпциг»

«Севилья»

«Шериф»

Элиф Элмас празднует гол в матче Лиги Европы «Наполи» – «Спартак» Фото: Getty Images

Теперь о Лиге конференций – какие корзины там?

В жеребьевке стыковых матчей примут участие 16 команд, разбитых на две корзины. В одной – сеяные обладатели вторых мест в группе Лиги конференций, во второй – несеяные команды, ставшие третьими в Лиге Европы.

Сеяные

«Будё-Глимт»

«Карабах»

«Маккаби» Тель-Авив

ПАОК

«Партизан»

«Раннерс»

«Славия»

«Тоттенхэм»/«Витесс» (решающий матч лондонцев с «Ренном» не состоялся из-за эпидемии ковида в стане «шпор», решение о победителе примет УЕФА)

Несеяные

«Лестер»

«Мидтьюлланн»

«Марсель»

ПСВ

«Рапид»

«Селтик»

«Спарта»

«Фенербахче»

Юри Тилеманс, «Лестер» Фото: Getty Images

Когда пройдут стыковые матчи ЛЕ и ЛК?

Первые матчи состоятся 17 февраля, ответные – спустя неделю, 24 февраля.

Что еще нужно знать о жеребьевке?

В случае с жеребьевкой стыков Лиги Европы, клубы из этого турнира будут играть ответный матч дома. Так же поступят в Лиге конференций: выходцы из ЛК сыграют ответную встречу на своем поле. При жребии команды из одной страны разводят по разным парам. Также стоит помнить, что УЕФА отменил правило выездного гола. Если после двух встреч установится равный счет, команды проведут дополнительное время и при необходимости серию пенальти.

Где и когда смотреть жеребьевку?

Жеребьевка начнется в 14:00 (мск). Прямая трансляция пройдет на телеканале «Матч ТВ». Если неинтересно смотреть, как бывшие футболисты крутят шары, за событиями в Ньоне можно оперативно проследить в текстовой трансляции на Eurosport.ru.

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