В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2021/22. По ее результатам соперника узнал единственный представитель России на этой стадии – санкт-петербургский «Зенит».

В плей-офф чемпионы России, которые принимают участие в турнире на правах одной из восьми команд, занявших третьи места в Лиге чемпионов, сыграют с «Бетисом». Другие пары выглядят следующим образом:

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«Севилья» (Испания) – «Динамо Загреб» (Хорватия)

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«Аталанта» (Италия) – «Олимпиакос» (Греция)

«Лейпциг» (Германия) – «Реал Сосьедад» (Испания)

«Барселона» (Испания) – «Наполи» (Италия)

«Боруссия Дортмунд» (Германия) – «Рейнджерс» (Шотландия)

«Шериф» (Молдавия) – «Брага» (Португалия)

«Порту» (Португалия) – «Лацио» (Италия)

Первые матчи состоятся 17 февраля, ответные – спустя неделю, 24 февраля.

Финал Лиги Европы-2021/22 состоится в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 18 мая будущего года.

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