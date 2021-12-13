«Бетис» не самый удачный исход жеребьевки для «Зенита». Многие привыкли видеть клуб из Севильи в середине таблицы Ла Лиги, но в нынешнем сезоне команда Пеллегрини пользуется слабостью конкурентов и претендует на медали.

Путь в плей-офф ЛЕ

Ad

Набиль Фекир Фото: Getty Images

Чемпионат России Стадион «Зенита» стал театром. Раньше такого не было 12 ЧАСОВ НАЗАД

«Бетис» попал в очень непростую группу с «Байером», «Селтиком» и «Ференцварошем». Испанцы начали турнир с тяжелейшей победы над «Селтиком» со счетом 4:3, когда «бетикос» удалось отыграться после 0:2. Затем случилась уверенная победа над «Ференцварошем» (3:1) и ничья с «Байером» дома (0:0), а вот на выезде «Леверкузен» прибил соперника 4:0. В пятом туре «Бетис» еще разок прошелся по венграм (2:0) и обеспечил себе путевку в плей-офф. Последний матч оказался формальностью – его севильцы проиграли «Селтику» (2:3).

Ориентировочный состав

Как выступает в Ла Лиге

Команда Мануэля Пеллегрини крайне хороша в чемпионате Испании и идет на третьем месте после 17 туров. «Бетис» грустно начал сезон: всего шесть очков в стартовых пяти играх. Однако уже к 10-му туру «зелено-белые» поднялись на пятую строчку, а к 16-му – обосновались на третьей. «Бетис» идет на серии из четырех побед подряд, в последний раз команда теряла очки в начале ноября, когда уступила соседям из «Севильи».

Топ-3 звезды

Хуанми

28-летний вингер – один из лучших бомбардиров Ла Лиги, с 10 мячами он делит второе место с Винисиусом и уступает только Кариму Бензема (13). В нынешнем сезоне парень уже казнил «Барселону» и ввалил хет-трик «Эльче». В «Бетис» он пришел из «Сосьедада», где сиял не так ярко. В Лиге Европы Хуанми отличился дважды, когда оформил важный дубль в матче первого тура с «Селтиком». Испанский нападающий особенно раззабивался в последние пару месяцев: за восемь встреч чемпионата Испании он наколотил восемь мячей.

Хуанми Фото: Getty Images

Виллиан Жозе

Еще один выходец из «Сосьедада» выступает за «Бетис» на правах аренды. Виллиан Жозе провел неудачный сезон в «Вулверхэмптоне» и не убедил боссов «Сосьедада» оставить его в команде. В Севилье бразилец чувствует себя лучше, чем в Англии: Виллиан не только забивает, но и раздает ассисты. За 14 матчей он вонзил шесть банок и выдал четыре передачи, причем две из них – в игре против бывшего клуба.

Виллиан Жозе Фото: Getty Images

Хоакин

40-летний полузащитник – легенда «Бетиса». Хоакин – воспитанник севильского клуба, но в «Бетисе» он провел не всю карьеру. Испанец вернулся в родной клуб в 2015-м, после скитаний по клубами Ла Лиги и поездки в «Фиорентину». Хоакин – капитан команды, но в Ла Лиге он играет крайне мало. Зато в Лиге Европы – регулярно. Несмотря на возраст и низкую результативность, его все еще стоит опасаться – в «Зените» точно знают, что такое иметь в составе бодрого ветерана.

Ветеран, правда, любит нарушать режим: на один из матчей межсезонья «Бетис» вышел без Хоакина. В графе «причина отсутствия» в официальном протоколе написано: resaca (в переводе с испанского – «похмелье»). Позже футболист подтвердил, что это не ошибка. «Я больше не в том возрасте, чтобы придумывать нелепые отговорки», – объяснил игрок, который уже объявил, что летом 2022-го завершит карьеру.

Хоакин Фото: Getty Images

Что за тренер

Мануэль Пеллегрини Фото: Getty Images

Мануэль Пеллегрини хорошо знаком любителям европейского футбола. Чилиец работал с «Реалом», «Манчестер Сити», «Вест Хэмом» и другими серьезными клубами, а в 2016-м его настойчиво звал «Зенит». Пеллегрини тренирует «Бетис» второй сезон – первый же получился суперуспешным. До Мануэля «Бетис» финишировал на 15-м месте в таблице – чилиец пришел и поднял клуб в топ-6, а заодно в Лигу Европы.

Самые успешные проекты в карьере Пеллегрини – «Вильярреал» и «Манчестер Сити». В испанском клубе он впервые заявил о себе в Европе, когда дошел до полуфинала Лиги чемпионов и дважды попал в топ-3 Ла Лиги, а в Англии взял золото АПЛ с еще не таким безумным по именам составом «Сити».

КТО ПРОЙДЕТ ДАЛЬШЕ? Зенит Бетис

Чемпионат России Семак молится на бразильцев. Без них «Зенит» уязвим ВЧЕРА В 14:27