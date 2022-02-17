«Бетис» – один из самых удивляющих проектов Ла Лиги-2021/22. Мануэль Пеллегрини вдруг построил команду, которая залетела на третье место в чемпионате. К февралю андалусцы обошли «Барселону», «Атлетико» и «Вильярреал». Впереди – матчи с «Зенитом» в 1/16 Лиги Европы.

«В играх с такой командой нужно учитывать все: оборону, атаку, стандарты и переходные фазы», – отметил Сергей Семак на предматчевом брифинге. «Бетис» и правда хорош в разных аспектах игры, хотя «Зенит» получил преимущество на кадровом уровне.

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Набиль Фекир Фото: Getty Images

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«Бетис» любит комбинировать. По данным Opta, бело-зеленая команда входит в топ-5 Ла Лиги-2021/22 по розыгрышам на 10 и более передач (247). Еще андалусы занимают шестое место в чемпионате по точности пасов (82,4%). Команда Пеллегрини эффективна в авторском стиле: забила 29 мячей с игры, больше в Испании лишь у «Реала» (34).

Позиционные атаки «Бетиса» строятся на Набиле Фекире и Серхио Каналесе. Француз и испанец занимают второе и четвертое место в команде по xGChain за 90 минут, общему вкладу в ожидаемые голы. На старте атак оба полузащитника располагаются высоко, почти в передней линии, но при необходимости смещаются вглубь и помогают двигать мяч.

Каналес и Фекир – в оттяжке атаки «Бетиса» Фото: Other Agency

Фекир и Каналес одинаково эффективны в дриблинге. Полузащитники выдают 7,41 и 7,67 протаскиваний на 4,5 метра за 90 минут и со схожей частотой вступают с мячом в финальную треть. При этом Набиль дарит «Бетису» больше обводок: 3,61 против 1,92 у Серхио.

В ответ Каналес лучше пасует в финальную треть (5,08 передач в зону против 3,56 у коллеги) и с продвижением на 10+ метров (6,22 против 4,49). Фекир же чаще генерирует удары (5,47 раз против 3,73). Если обобщить, Серхио активнее помогает «Бетису» передачами и с доставкой мяча наверх. Набиль выкладывается на уровне дриблинга и в продвинутых стадиях.

Оба футболиста нашли в Севилье максимально комфортные условия для игры. Фекир получил роль главной звезды, Каналес – стабильную практику после трех разрывов крестов. «Зениту» повезло: оба лидера «Бетиса» пропустят первый матч 1/16, француз – из-за дисквалификации, испанец – из-за травмы. Без Набиля в сезоне-2021/22 Пеллегрини проигрывал «Селтику» и «Атлетико», зато побеждал «Барсу». Без Серхио – уступал «Вильярреалу», зато проходил «Леванте» и «Райо» в феврале.

Серхио Каналес Фото: Getty Images

В защите «Бетис» действует умеренно. Игроки Пеллегрини выдают 10,8 PPDA – это показатель интенсивности в обороне, по которому андалусцы занимают восьмое место в Ла Лиге-2021/22. При этом бело-зеленая команда довела до удара 33 высоких возврата мяча – лучше только «Хетафе» (36) и «Реал» (41).

Без мяча «Бетис» использует схему 4-4-2. Андалусцы применяют персональную защиту. Фекир часто поднимается к страйкеру – француза страхуют активные центральные полузащитники (Вильям Карвалью, Андрес Гуардадо, Эдгар Гонсалес), которые контролируют центральный канал.

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Персональный прессинг «Бетиса» Фото: Other Agency

Семак не лукавил, когда говорил, что «Бетис» – разносторонняя команда. Игроки Пеллегрини хороши в разных тактических аспектах. Главный – позиционная структура. Андалусцы строят широкий атакующий фронт и ставят на подвижных футболистов, что приносит эффективность и результат. Только в Питер Мануэль приедет без лидеров.

На первый взгляд, «Зенит» испытывает легкие кадровые проблемы. Семак подтвердил, что первую игру в 1/16 Лиги Европы пропустит Деян Ловрен. Еще Станислав Крицюк только начал набирать форму. Кроме того, коуч посетовал, что команда в целом с трудом прошла цикл сборов. Однако потери «Бетиса» кажутся более существенными: Фекир и Каналес слишком важны для испанцев.

«Зенит» все еще может пострадать от крепкого оппонента, в том числе при продвижении мяча и на стандартах. Однако потери в средней линии превращают «Бетис» в андердога на первую игру.

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