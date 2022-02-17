«Бетис» – единственный испанский клуб, продолжающий борьбу на трех фронтах: в Ла Лиге, Кубке Короля и Лиге Европы. Успех команды Мануэля Пеллегрини связан с впечатляющей игрой Хуанми. Любимчику местной инчады не хватает лишь памятника у «Бенито Вильямарина», а песню в его честь с удовольствием поют даже одноклубники.

С четырех лет Хуан Мигель не расставался с мячом. Вечерами пропадал в футбольной школе деревушки Коин, пока не прошел отбор в кантеру «Малаги». На всех этапах он выделялся быстротой реакции и непредсказуемостью действий. Искрометные перемещения Хуанми привлекли внимание тренера первой команды. В дебютной кубковой встрече с «Хетафе» 16-летний воспитанник отметился голом. Он стал самым молодым дебютантом-голеадором в истории клуба. Вскоре юный вундеркинд стартовал в Примере. «В раздевалке с ветеранами ему приходилось несладко. На день рожденья мы закидали его мукой с яйцами, в другой раз побрили. Ох, сколько он натерпелся. Но что мне нравилось, он всегда умел постоять за себя. На поле Хуанми был настоящим животным, нацеленным на ворота, поэтому быстро закрепился в команде», – рассказал в интервью El Mundo «крестный отец» и экс-защитник «Малаги» Хесус Гамес.

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Хуанми против Серхи Бускетса и Дани Алвеса, 2015 год Фото: Getty Images

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В следующем сезоне в матче с «Сарагосой» Хуанми вошел в историю Ла Лиги как самый молодой автор дубля. Но с появлением чилийского коуча Мануэля Пеллегрини амбициозному юноше не всегда находилось место в основе. «Меня окружали Баптиста, Демичелис, Хоакин, Касорла, Ван Нистелрой. Любую возможность выйти на поле я воспринимал как привилегию, за что очень благодарен тренеру», – подчеркнул футболист. За три сезона он оставил хорошее впечатление. На уровне сборных выиграл ЧЕ U-19 в 2011 и 2012 году, выступая с Моратой, Алькасером, Саулем и Сарабией.

С приходом Бернда Шустера Хуанми отправили в аренду в «Расинг». Но через год он вернулся и под руководством Хави Грасии провел в основе 34 матча, забив 8 мячей. Соперникам противостоял атакующий трезубец «Малаги»: Саму Гарсия, Саму Кастильехо и Хуанми. «Этот парень неутомим. У него врожденная легкость во взятии ворот, постоянное стремление играть лучше», – поделился в интервью EL MUNDO испанский тренер. Вишенкой на торте в том сезоне стал звонок Висенте Дель Боске и вызов в сборную на товарищеский матч против Нидерландов.

Финансовые проблемы «Малаги» привели к трансферу андалузца в «Саутгемптон» за семь миллионов евро. Но голландский тренер Рональд Куман приговорил его к скамейке запасных, выпустив на поле лишь в 12 встречах. От деградации игрока спас переход в «Реал Сосьедад». В первый год в Сан-Себастьяне техничный форвард забил 15 мячей (11 в Лиге, и четыре в Кубке). «В «Сосьедаде» Хуан Мигель получал мало игрового времени. Для Эусебио, Гаритано и Альгуасиля он не стал ключевым игроком, при этом использовал любую возможность поразить ворота соперника», – отметил экс-футболист «Бетиса» Бенхамин Сарандона. В сезоне-2018/19 Хуанми снова вписал себя в историю чемпионата, забив самый быстрый гол на 13 секунде матча с «Эйбаром». За три года в баскском клубе на его счету 31 мяч в 114 встречах.

Хуанми в «Реале Сосьедад» Фото: Getty Images

Почему большинство тренеров не видело в нем стабильного игрока основы? «Возможно, ему не хватало эгоизма, он всегда в первую очередь думал о команде», – размышлял бывший тренер Хави Грасия. После перехода в «Бетис» за восемь миллионов евро Хуанми почти сразу выбыл на полтора года. «Все началось с подошвенного фасциита. Казалось, ерунда, но наступать становилось все больнее. Как будто в ногу вонзился гвоздь, невыносимая боль», – с грустью вспоминал футболист. В прерванном из-за пандемии сезоне он отыграл 75 минут в двух матчах.

Долгое восстановление после операции для никогда не имевшего серьезных травм игрока стало тяжелым испытанием. Поддержку он нашел в лице семьи и партнера по команде Серхио Каналеса: «Мы подружились во время выступления за «Сосьедад». Серхио не раз получал серьезные травмы и научился их преодолевать. Я впитывал все его советы как губка. В психологическом плане он стал моей опорой».

«Прошлым летом на предсезонке я настраивал себя, что год будет выдающимся. Работал с Мануэлем Пеллегрини, это тренер с четкими идеями. Он придал «Бетису» узнаваемый стиль. Мистер хорошо знает, что я не чистый крайний нападающий, мне нужна свобода перемещений, чтобы забегать в центр и приводить в замешательство соперника», – анализировал футболист. Выделяться на фоне таких игроков как Фекир, Каналес, Иглесиас и Виллиан Жозе непросто. А добиться, чтобы один из лучших в истории сезонов «Бетиса» ассоциировался с твоим именем – достойно восхищения.

Хуанми празднует гол с партнерами по «Бетису» Фото: Getty Images

Хуанми не перестает забивать с матча против «Эльче»: «Чем меньше думаешь и зацикливаешься на голе, тем больше результативность». Хет-трик с «Леванте» сделал его четвертым футболистом в истории «Бетиса», забившим три мяча в одной встрече, наряду с Рикардо Оливейрой, Дани Мартином и Хоакином. Все они – победители Кубка Короля 2005 года. Символично, что у Хуанми в этом сезоне очень неплохие шансы заполучить этот же трофей с «Бетисом».

С «Барселоной» у седьмого номера особенная история противостояний. Только Хуанми удавалось дважды выиграть на «Камп Ноу» со счетом 1:0 и стать автором голов (в 2015-м с «Малагой» и в 2021-м с «Бетисом»). С этого матча в Севилье началась «Хуанмимания». Некий Мистер Лоперо опубликовал твит и назвал Хуанми «O Rei» (король), восхищаясь его игрой. Волну подхватили остальные болельщики и посвятили футболисту рождественскую песню – вильянсико. Она так понравилась всей команде, что сами футболисты поют ее в раздевалке.

На этом болельщики не остановились. После крупной победы над «Реал Сосьедад» в Примере и в Кубке Короля, где Хуанми оформил дубль, а «Бетис» вышел в полуфинал, они посвятили форварду севильяну. «У клуба потрясающие фанаты, мне хочется отблагодарить их хорошей игрой и голами. С их легкой руки теперь я Хуан Мигель, а не Хуанми». Не только болельщики оценили старания футболиста: в декабре нападающего признали игроком месяца в Ла Лиге. Он лидирует в рейтинге Сарра и второй (после Бензема) в гонке за трофеем Пичичи. В родной деревушке в честь Хуанми назвали пенью (фан-клуб) «Бетиса» и планируют присвоить его имя местному спортивному комплексу.

Хуан Мигель завоевал доверие партнеров и тренера. Юркий футболист постоянно перемещается и ловко открывается, создавая реальную угрозу воротам соперника. Как правило, 28-летний форвард располагается ниже линии нападения, но может сыграть почти на любой позиции, поэтому ему всегда найдется место рядом с Фекиром и Каналесом. На счету Хуанми 16 голов (12 в чемпионате Испании, по два в Кубке и Лиге Европы). «Великолепное видение игры, интуиция и умение запутать соперника поражают. К тому же он много отрабатывает в защите, чем здорово помогает команде. Уверен, что скоро последует звонок Луиса Энрике. Парень заслужил место в сборной», – высказался в эфире Radio Marca бывший игрок «Малаги» Мигель Торрес.

Впереди второй полуфинал Кубка Короля с «Райо», решающие матчи в Ла Лиге и еврокубковое противостояние с «Зенитом». Именно против питерской команды Хуанми в свое время дебютировал в Лиге чемпионов с «Малагой», но не забил. Устоит ли российский клуб на этот раз?

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