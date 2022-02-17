Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес реализовал пенальти и побежал праздновать забитый мяч, после чего камеры засекли необычную деталь на его футболке.

На джерси испанца не оказалось эмблемы каталонского клуба и логотипа Nike. Неизвестно, как получилось, что Ферран появился на поле в такой футболке, но, вероятно, игроку выдали бракованный экземпляр.

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