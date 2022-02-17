Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о поражении петербуржцев от «Бетиса» в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы.
– Плохо вошли в игру и в обороне, и в атаке. Ошибки в обороне привели к трем голам в первом тайме. Отыграться было сложно, но ребята переломили ход матча, могли надеяться на более удачный результат. Думаю, по моментам мы не уступили, но игра в обороне помешала добиться победы.
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– Почему вышли с четырьмя защитниками, а в перерыве поменяли схему?
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– Мы играли дома, нужен был игрок для того, чтобы играть высоко, прессинговать. В первом тайме неправильно располагались, действовали не так, как хотелось. Много ошибались. Нам нужно было срочно что-то делать, чтобы во втором тайме не получить еще три, – сказал Семак.
«Зенит» и «Бетис» забили пять мячей на двоих – отличился даже Дзюба.
А в матче «Барселоны» и «Наполи» случилось что-то странное: с футболки Феррана исчезла эмблема.
Источник: Sports.ru.
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