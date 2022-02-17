Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о поражении петербуржцев от «Бетиса» в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

– Плохо вошли в игру и в обороне, и в атаке. Ошибки в обороне привели к трем голам в первом тайме. Отыграться было сложно, но ребята переломили ход матча, могли надеяться на более удачный результат. Думаю, по моментам мы не уступили, но игра в обороне помешала добиться победы.

Ad

– Почему вышли с четырьмя защитниками, а в перерыве поменяли схему?

Чемпионат России «Зенит» попал в уникальные условия. Отъезд Азмуна все усложнит 31/01/2022 В 10:14

– Мы играли дома, нужен был игрок для того, чтобы играть высоко, прессинговать. В первом тайме неправильно располагались, действовали не так, как хотелось. Много ошибались. Нам нужно было срочно что-то делать, чтобы во втором тайме не получить еще три, – сказал Семак.

Чемпионат России Налог и лимит на тренеров-иностранцев. Кто душит приезжих коучей 18/01/2022 В 08:00