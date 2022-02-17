С первой минуты игры против «Бетиса» Сергей Семак выглядел грозным и грустным. К 13-й минуте тренер «Зенита» сорвал с лица маску и совсем рассердился ошибкам в обороне. Коуч предсказывал сложный возврат в официальные игры еще на пресс-конференции. Оказался прав.

«Зенит» выдал неоднозначный матч с нескольких точек зрения. Первая – выход из обороны. Ошибка при стартовом розыгрыше стоила хозяевам третьего мяча, но ругать петербуржцев только на базе огреха нельзя.

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«Зенит» пострадал от качественного прессинга «Бетиса». Главными лицами в чужой системе давления оказались Виллиан Жозе и Хоакин. Бразилец и испанец действовали в передней линии схемы 4-4-2 и внимательно следили за опорной зоной соперника. Пока один из футболистов приглядывал за чужой шестеркой, другой бегал до защитника.

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Пока Хоакин контролировал Вендела, Жозе переключился на Ракицкого Фото: Other Agency

Дисциплина Жозе с Хоакином развязывала руки центральным полузащитникам. Андрес Гуардадо и Гуидо Родригес приглядывали за оппонентами из средней линии и редко страховали форвардов. «Бетис» накрыл «Зенит» в стартовой фазе – отсюда выросли четыре потери петербуржцев на домашней половине и ошибка Михаила Кержакова в первом тайме.

При этом «Зенит» отыскал тактическое преимущество в финальной трети. «Бетис» оборонялся линией из четырех защитников, которых не хватило против широкой атаки хозяев. В первом голевом эпизоде фулбек гостей сосредоточился на Малкоме и упустил Вячеслава Караваева, который ассистировал Артему Дзюбе, во втором – наоборот, слишком сильно бросился к флангу и забыл про зону за спиной.

Эпизод перед голом Дзюбы. Два игрока «Бетиса» стянулись на Малкома, никто не проконтролировал широкий рывок Караваева Фото: Other Agency

Сабали не успел вернуться после рывка к Сантосу, а Гуардадо не проконтролировал Малкома перед вторым голом «Зенита» Фото: Other Agency

Во втором тайме «Зенит» исправил ошибки и в начале атак. Если до перерыва петербуржцы выходили из обороны с двумя центральными защитниками, то после к Дмитрию Чистякову опускались Дуглас Сантос и Вильмар Барриос. Так хозяева завладели преимуществом на старте розыгрышей – три-в-два.

Преимущество «Зенита» в первой линии: трех защитников по расстановке «Бетиса» могли запрессинговать лишь два игрока Фото: Other Agency

Результат – во втором тайме «Зенит» снизил число потерь на домашней половине с четырех до одной. При этом после перерыва команда Семака реже била из чужой штрафной: нанесла два близких выстрела против четырех – в стартовые 45 минут.

Возможная причина – готовность «Бетиса» к игре низом. С одной стороны, гости склоняли «Зенит» к забросам благодаря прессингу. С другой, не всегда справлялись с рослым Дзюбой. Артем выиграл четыре верховых единоборства из шести, включая те, которые привели к голу и угловому на 36-й минуте. Как только страйкер выдохся, а петербуржцы перешли на короткие комбинации, команде Мануэля Пеллегрини стало легче защищаться.

Айтор Руйбаль и Клаудиньо, «Зенит» – «Бетис» Фото: Getty Images

Еще Дзюба отметился в прессинге. «Бетис» терялся под давлением не хуже «Зенита». На 12-й минуте Артем склонил Руя Силву к обрезу, на 15-й – отобрал мяч у Айтора Руйбаля в финальной трети, но к середине тайма устал. На 32-й минуте андалусцы выдали пас в опорную зону, за которую отвечал русский страйкер. Гигант из штрафной выдохся настолько, что вынудил Вильмара Барриоса включиться к сопернику из глубины.

«Бетис» ошибался на домашней половине чаще «Зенита»: потерял мяч семь раз вместо пяти у соперника. Высокий отбор Вендела перезапустил атаку хозяев перед первым голом. Только интенсивности российских чемпионов не хватило на полную игру. Например, с 50-й по 85-ю минуту игроки Семака вступили лишь в одно единоборство.

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«Зенит» выдал неоднозначную игру. Олицетворение – игра Дзюбы. С одной стороны, Семак удачно перестроил первую линию в перерыве и использовал пару недостатков соперника (в том числе на втором этаже), а игроки включали качественный прессинг. С другой, хозяевам не хватило выносливости в конце и активности – в начале матча.

На 22-й минуте Клаудиньо призвал партнеров быстрее двигать мяч в первой линии. Защитники «Зенита» послушались и моментально нашли открытого Барриоса, который продвинул мяч на Малкома. Возможно, при более активных перепасовках петербуржцы избежали бы проблем с выходом из обороны.

Трудности «Зенита» усилил камбэк после сборов. Семак не раз подчеркивал, что зимний цикл прошел для команды сложно. Прибавьте к этому фону тот факт, что во всех мячах «Бетиса» были замешаны личные ошибки, и получите вывод: ругать петербуржцев за поражение дома нельзя. Команда из северной столицы проиграла обидно, но не вчистую.

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