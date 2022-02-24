Зимой в «Зенит» десантировался очередной бразилец: Юри Алберто стал пятым представителем самой титулованной футбольной нации, составив компанию Клаудиньо, Малкому, Дугласу Сантосу и Венделу. Не стоит забывать об еще одном выходце из Южной Америки Вильмаре Барриосе, который уже три года не дает продохнуть соперникам в опорной зоне. Кто-то видит в этническом разнообразии плюсы, а некоторые опасаются, что бразильская диаспора захватит власть в команде и помешает прогрессу российских футболистов.

«В «Зените» теперь делают ставку на бразильцев, но там могли бы лучше раскрыться талантливые российские ребята, если бы к ним по-другому относились. Им не хватает игровой практики. В команде много бразильцев, это может отрицательно повлиять на микроклимат», – считает тренер Михаил Гершкович.

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Схожего мнения придерживается заслуженный тренер РПЛ Александр Тарханов, который высказал мнение, что в команде не должно быть больше двух бразильцев: иначе это приведет к катастрофе. Впрочем, результаты «Зенита» доказывают обратное.

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Бразильцы делают «Зенит» современнее и креативнее

Сергей Семак, «Зенит» Фото: Getty Images

В текущем сезоне у питерского клуба все хорошо: сине-бело-голубые пробились в еврокубковую весну впервые с сезона-2018/19, забили 44 мяча в 18 матчах чемпионата, занимают первое место и разнообразили игру. Отныне питерский клуб меньше зависит от Артема Дзюбы: 33-летний бомбардир вышел в старте в 16 матчах из 26 и занимает девятое место среди полевых по количеству минут, проведенных на поле.

Активная вербовка бразильцев в Санкт-Петербург ознаменовала возвращение в клуб адекватного менеджмента. В период с 2016 по 2018 год «Зенит» хотел быть русской «Баварией» и вел себя, как напыщенный гегемон: скупал у конкурентов всех подряд, а потом не знал, что делать с футболистами. Гениальный селекционный ход с разменом ушедшего Эсекьеля Гарая на Ивана Новосельцева болельщики клуба вряд ли забудут. Исполнение капризов Мирчи Луческу и Роберто Манчини привело к выжженной земле, на которую забросили Сергея Семака. Спустя несколько трансферных окон и раздачи неликвида в «Сочи» клуб подчистил состав и стал взвешенно подходить к новым покупкам.

В 2019 году селекционеры привезли качественного опорника в лице Барриоса, а еще через полгода приобрели Сантоса и Малкома. Если трансфер первого привел к успеху, – Дугласа привезли из Германии на дефицитную позицию, и тот сразу влюбил в себя болельщиков работоспособностью – то с последним все сложнее. Малком приехал в Санкт-Петербург за астрономические 40 миллионов евро и первый год не вылезал из лазарета: болельщики ожидали мессию уровня Халка и Данни, но разочаровались, узнав, что это игрок другого типажа.

Малком Фото: Getty Images

Спустя два года Малком залечил все болячки и был принят фанатами. Прямо сейчас вингер лидирует в РПЛ по ассистам с игры (их набралось шесть штук) и по статистике является одним из главных креативщиков чемпионата, но все равно не демонстрирует игру на 40 миллионов. Это признает сам тренер:

«Игрок его уровня должен больше забивать и отдавать. Мы много разговариваем с Малкомом, пытаемся переводить его на другой фланг, но ему нужно быть более разнообразным. Если соперник закрывает его ногу, и у Малкома нет возможности для удара, он не должен искать передачу, а быть более терпеливым. Обострять не за счет проникающей передачи или удара», – рассказывал Семак.

Порой недостаток креатива от Малкома восполняет Вендел, прибывший летом 2020 года, но он игрок центра поля и редко проявляет себя в финальной трети, поэтому руководство «Зенита» запустило поиск десятки. Тогда за дело взялся сам Малком, который примерил роль спортивного директора и позвал Клаудиньо в Санкт-Петербург: в ярчайших красках рассказал о команде, городе и отбил от игрока «Аякс», «Лейпциг» и других претендентов.

Клаудиньо и Малком Фото: Getty Images

Такую красивую историю нарисовали в голове болельщики «Зенита», но очень скоро ее опроверг сам Семак: «Уверяю на сто процентов, что это легенда, абсолютно не имеющая под собой никакой почвы. Мы следили за Клаудиньо два года». Впрочем, Малком действительно сыграл важную роль в скорой адаптации новичка, о чем тот не постеснялся рассказать: «Он помог мне с выбором дома, машины, помог забить первый гол за клуб. Я с большой теплотой отношусь к нему и храню нашу дружбу».

Клаудиньо неожиданно быстро вписался в команду и за полгода оформил 11 результативных действий (9+2), поучаствовал в уничтожении «Спартака», забил «Челси» и стал настоящим украшением чемпионата: с этим не спорят даже хардкорные хейтеры «Зенита». Кучерявый бразилец поразил даже Василия Уткина, который назвал его футболистом «из девяностых».

«Зенит» станет российским «Шахтером»?

Прямо сейчас «Зенит» в полнейшем порядке, но многие задаются вопросом: до чего доведет селекционерская любовь к южноамериканцам? Глядя на ситуацию, напрашивается аналогия с трансферной стратегией донецкого «Шахтера», который благодаря бразильцам превратился в один из самых прибыльных клубов Европы и завоевал десятки трофеев, в том числе Кубок УЕФА. Но российский футбол знает немало печальных историй, когда легионеры не могли ужиться в одной команде с россиянами.

Ярчайший пример приключился в 2005 году: российский бизнесмен Алексей Федорычев приобрел московское «Динамо», подружился с агентом Жорже Мендешем и вместе с ним собрал российский «Вулверхэмптон». Мендеш пристроил в клуб 12 футболистов, все из которых были его клиентами и в основном португальцами или бразильцами. Причем не самыми бесталанными: в команду заскочили Данни, Нуну, Манише, Тьяго Силва и другие.

Данни и Цветан Генков, «Динамо» Фото: Getty Images

Ожидаемо раздевалка поделилась на две половины: португалоговорящую и российскую. Первые забивали на дисциплину и требовали привилегий, а вторые не желали терпеть прихоти чужеземцев (особенно брутальный Сергей Овчинников). Наверняка вы знаете, чем все закончилось: «Динамо» выставило на игру 11 португальцев и спровоцировало появление лимита на легионеров.

«Зенит» в начале десятых также попал впросак: питерский клуб загорелся идеей построить европейскую топ-команду, позвал Халка и Акселя Витселя, заплатив в сумме космические 60 миллионов евро. Тут же активизировался главный борец за справедливость в российском футболе Игорь Денисов, который остался недоволен огромной зарплатой новичков и их звездным статусом.

Данни, Витсель и Халк, «Зенит» Фото: From Official Website

Полузащитник вместе с одноклубниками стал дерзить всем: руководству, тренеру и легионерам. В итоге бунтарей отправили в дубль, а через некоторое время вернули в основу, но из-за токсичной атмосферы «Зенит» вылетел из Лиги Европы в 1/8 финала от «Базеля» и уступил чемпионство ЦСКА. Руководство клуба продало Денисова в «Анжи» и больше не рисковало приглашать звездных легионеров, по сути похоронив мечту о создании топ-клуба.

Негативный опыт в прошлом заставляет серьезно задуматься о перспективах бразильского десанта в «Зените», но повторение ситуации десятилетней давности невозможно. Во-первых, среди нынешних легионеров нет игроков, сравнимых по уровню и авторитету с Халком. В 2012 году он был на пике возможностей, феерил в сборной Бразилии и привлекал европейских грандов, поэтому мог диктовать любые условия в Санкт-Петербурге и ставить себя выше одноклубников.

Во-вторых, нынешняя селекция берет игроков не из-за имени, а точечно усиляет проблемные позиции. Требуется качественный опорник? Держите Барриоса. Нужен плеймейкер? Клаудиньо к вашим услугам. В отличие от «Динамо», в котором напрочь отказались от какого-либо анализа и столкнули лбами двух амбициозных киперов (Нуну и Овчинникова), готовых буквально подраться за место в старте.

В-третьих, «Зенит» избавился от потенциально токсичных и недовольных футболистов, а всем заправляет миролюбивый Дзюба, который одинаково подкалывает как соотечественников, так и иностранцев. Новоприбывший нападающий Юри Алберто уже признался, что чувствует себя комфортно в новом коллективе, несмотря на конкуренцию с Артемом: «Дзюба – очень харизматичный парень. Пока он мне никакого прозвища не дал, но в «тоннеле» мне от него досталось сильнее всего, ха-ха!»

Юри Алберто, «Зенит» Фото: Getty Images

Селекция «Зенита» выглядит неожиданной, но при этом многообещающей. Казалось, что бразильский рынок полностью подмяли под себя европейские гранды и авторитетный «Шахтер», которые обладают привилегией на покупку янгстеров – поэтому за развитием Алберто будет еще интереснее наблюдать. В случае успешной игры в еврокубках питерский клуб сможет продать форварда за солидную сумму в топ-чемпионат и зарекомендовать себя на рынке, чтобы в будущем еще проще завлекать талантливых бразильцев.

В конечном счете, все зависит исключительно от готовности Семака строить новую команду. По слухам, руководство готово отпустить Дзюбу летом свободным агентом, что может ознаменовать новую главу в истории клуба. Пора прекратить грезить о славе «ПСЖ» и «Баварии». Максимально реалистичная цель «Зенита»: стать российской «Бенфикой» или «Аяксом». Если, конечно же, клуб сам этого желает.

В преддверии ответного матча вспоминаем, что пошло не так в домашней встрече. Не стоит ругать петербуржцев.

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