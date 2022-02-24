«Зенит» не сумел пробить «Бетис» на выезде (0:0) и вылетел из Лиги Европы.

В первом тайме ни одна из команд не забила. Зато арбитр наградил желтыми карточками сразу двух футболистов: Гуидо Родригеса за фол на Малкоме и Данила Кругового за то, что защитник выбил мяч на трибуны после свистка.

Ad

Второй тайм был открыт забитым мячом Юри Альберто, который был отменен из-за офсайда Алексея Сутормина. «Бетис» ответил двумя попаданиями в штангу: сначала не повезло Андресу Гуардадо, а затем Виллиану Жозе. На 73-й минуте «Зенит» получил право на опасный штрафной, но Малком не сумел перебросить стенку.

Лига Европы УЕФА «Зенит» становится бразильским. Но клуб не повторит ошибку «Динамо» 16 ЧАСОВ НАЗАД

На 90-й минуте Чистяков забил важный мяч, но рефери после ВАР вновь отменил гол – правила нарушил Александр Ерохин.

Итог: 3:2 по сумме двух матчей – «Бетис» вышел в 1/8 финала. Жеребьевка следующей стадии турнира, в которой примет участие московский «Спартак», состоится 25 февраля в 14:00 по московскому времени.

Лига Европы УЕФА Дзюба: «Была нервозность после паузы. Виню себя, что не забил» 18/02/2022 В 04:37