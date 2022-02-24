Первый матч между «Зенитом» и «Бетисом» подсветил несколько слабостей в испанской команде. Главная была связана с флангами. Именно с краев игроки Мануэля Пеллегрини пропустили оба мяча. Еще во втором тайме Сергей Семак перешел на расстановку с тремя центральными защитниками, что помогло с выходом из обороны. Наблюдения по игре в Питере напрямую повлияли на ответку.

На «Бенито Вильямарин» Семак задействовал трех центрдефов с первых минут. В первой линии выстроились Дуглас Сантос, Вильмар Барриос и Дмитрий Чистяков. Роли вингбеков ушли Данилу Круговому и Алексею Сутормину.

Ad

Три игрока в первой линии «Зенита» в ответном матче с «Бетисом» Фото: Other Agency

Лига Европы УЕФА «Зенит» не пропустил от «Бетиса», но вылетел из Лиги Европы 3 ЧАСА НАЗАД

Преимущество «Зенита» вновь состояло во фланговой игре. «Бетис» отбивается по схеме 4-4-2. Первая линия испанцев не всегда уверенно встречала рывки оппонентов по краям. Круговой и Сутормин свободно поднимались в атаку, откуда продвигали мяч в штрафную. 14 из 60 действий Алексея пришлись на финальную треть. Соотношение Данила – 12 к 66.

Самый наглядный пример – первый отмененный гол «Зенита». Именно Сутормин покатил передачу на Юри Альберто. Офсайд Алексея послужил причиной отменить мяч.

Типичное включение Сутормина в атаку в матче с «Бетисом» Фото: Other Agency

Успешные идеи «Зенит» показал и в защите. Гости выдали 10 попыток отбора на чужой половине – почти вдвое больше, чем соперник (6). Семак использовал персональную модель прессинга, к которой подключался один из вингбэков. Благодаря защитной стратегии петербуржцы заранее ограничили «Бетису» выход из обороны. Игроки Пеллегрини пять раз потеряли мяч на домашней половине.

Высокий прессинг «Зенита» Фото: Other Agency

Если обобщить, Семак выдал качественные ходы как в защите, так и в атаке. Прессинг помогал «Зениту» и в Питере, так что тренер точно изучил первую игру и вынес из нее удачные решения. Другой вопрос – оценка их реализации.

С одной стороны, «Зениту» не повезло. Халил Мелер отменил два гола, второй – на сомнительных основаниях. Александр Ерохин действительно наступил на ногу защитнику, но вряд ли мог сменить направление и темп движения: смотрел на мяч.

С другой, «Зенит» нанес меньше ударов, чем соперник (8 против 9), а большинство ударов из штрафной (3 из 5) прилетели в результате стандартов. Еще «Бетис» выбил больше xG (0,98, у гостей – 0,68), хоть и реже владел мячом (46%). Цифры намекают: команда Семака могла выступить лучше, особенно на фоне результата первого матча, после которого нужно было побеждать.

Юри Алберто, «Зенит» Фото: Getty Images

Выездом в Испанию «Зенит» закрыл очередную еврокубковую кампанию. Команда раскрепостилась в игре против «Челси» и домашнем матче с «Бетисом», но результат не вынесла. Радоваться ли многократным чемпионам тактическим решениям и общим эмоциям от игры, если нет побед, непонятно.

Eurosport.ru провел текстовую трансляцию матча . Внутри – эмоции от каждого отмененного гола «Зенита».

Лига Европы УЕФА «Зенит» становится бразильским. Но клуб не повторит ошибку «Динамо» 17 ЧАСОВ НАЗАД