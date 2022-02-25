«Зенит» внес в копилку российского футбола очередное достойное еврокубковое поражение. На этот раз не получилось на выезде с «Бетисом»: команда Сергея Семака переиграла соперника по владению (54%), количеству передач (517 против 442) и, самое главное, по забитым мячам. Но есть небольшая загвоздка: турецкий арбитр Халил Мелер не засчитал ни один из них.

«Я не видел этот момент [гол Дмитрия Чистякова на 90-й минуте]. Сложно комментировать. Обидно, конечно», – сказал главный тренер «Зенита» после матча. А вот Алексей Сутормин успел рассмотреть и оценить эпизод: «Ерохин сказал, что чуть-чуть задел игрока соперника. Думаю, лет пять назад это был бы чистый гол. У них была возможность отменить этот гол, и, к сожалению, они ею воспользовались».

Ad

Давайте разберемся, что повлияло на решения судьи и засчитали бы гол Чистякова лет пять назад.

Лига Европы УЕФА «Зенит» становится бразильским. Но клуб не повторит ошибку «Динамо» 20 ЧАСОВ НАЗАД

Первый незасчитанный мяч был забит уже на первых минутах второго тайма. Алексей Сутормин подключился в штрафную и прострелил в район дальней штанги на Юри Алберто. Новичок «Зенита» удачно подставил ногу и без шансов расстрелял ворота Руи Силвы. Однако судья моментально прервал радость игроков и зафиксировал офсайд во время голевой атаки.

Офсайд Сутормина перед голом Алберто Фото: Other Agency

Повтор четко указал на фальстарт у Сутормина, который находился к воротам ближе, нежели предпоследний игрок «Бетиса». Сделай Вендел пас на Алексея секундой раньше, и получился бы чистый гол.

«Зенит» раскис после пропущенного и чудом не пропустил два мяча от соперника, но спасли попадания в штангу. В последние 20 минут матча сине-бело-голубые наконец пришли в себя и устроили навал на ворота Силвы, и на 90-й минуте это привело к голу Чистякова: вышедший на замену Андрей Мостовой навесом нашел защитника в штрафной, а тот вонзил мяч в пустой угол.

Но через несколько секунд видеоассистенты намекнули Мелеру на фол во время атаки, который после просмотра VAR подтвердился. Испортил малину Александр Ерохин: оказалось, перед результативным ударом Чистякова хавбек наступил на ногу игроку «Бетиса». Арбитр отменил взятие ворот, а заодно прописал желтую карточку Ерохину. К сожалению, неаккуратность Александра напрямую повлияла на эпизод и дала преимущество атакующей команде.

Фол Ерохина перед голом Чистякова Фото: Other Agency

С решением турецкого коллеги согласился экс-арбитр Игорь Федотов, который проанализировал атаку. «У Ерохина был наступ. Не говорил бы, что это жёлтая, умысла не было, это игровой эпизод. Но наступ есть, гол «Зенита» отменён верно», – подметил Федотов.

В компенсированное время Ерохин был близок к тому, чтобы искупиться: после подачи углового у Александра был шанс забить, но тот не попал в створ с близкого расстояния. Сергей Семак был очень близок к тому, чтобы одержать с «Зенитом» первую за четыре года выездную победу в еврокубках, но мелочи стоили команде вылета.

Сутормин прав: нарушение Ерохина лет пять назад запросто бы проглядели без видеоповторов, но в текущем состоянии футбол стал справедливее, и «Бетис» заслуженно прошел в 1/8 финала Лиги Европы. Возможно, когда-нибудь VAR вернет должок «Зениту» в еврокубках, а Сутормин радостно будет расхваливать новые технологии в послематчевом интервью.

Лига Европы УЕФА Семак рассказал, что помешало «Зениту» победить «Бетис» 17/02/2022 В 20:54