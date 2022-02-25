Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру с «Бетисом» в Лиге Европы, закончившуюся вничью со счетом 0:0 и подвел итоги встречи.

– Непростая игра, которая держала болельщиков в напряжении с первой до последней минуты. Были шансы и у «Бетиса», и у нас, особенно в концовке.

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– По качеству неплохую игру провели, но не смогли добиться результата. Ребята сделали все, что могли, пытались победить. Поздравляем «Бетис» с проходом в следующий раунд.

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– Справедливо ли отменен гол Дмитрия Чистякова?

– Я не видел этот момент. Сложно комментировать. Обидно, конечно.

– Это лучший гостевой матч еврокубков «Зенита» при вас? Если да, почему?

– Лучший – тот, который приносит результат. По качеству в каких-то моментах сегодня смотрелись хорошо. Сравнивать, какой матч лучше или хуже – сложно. Сегодня провели неплохой матч. С какими-то ошибками, но они всегда будут. По темпу, по интенсивности играли неплохо.

– Вариант 4-4-2 с Клаудиньо и Малкомом на флангах даже более атакующий, чем пара Клаудиньо – Вендел в центре?

– Это самый атакующий вариант из тех, что у нас были. Вендел и Клаудиньо хорошо работают с мячом, хорошо его двигают. Мы хотели его контролировать. В обороне не такой большой выбор, в центре обороны осталось два игрока. Поэтому решили исходя из состояния игроков сыграть так. Это, наверное, было оптимальное сочетание.

– Как оцените игру Даниила Одоевского?

– Хорошо, за исключением небольшой помарки с выходом после стандарта в первом тайме. В остальном действовал хорошо, спокойно играл ногами.

– После жеребьевки и сорванного первого сбора «Зенита» казалось, что «Бетис» – явный фаворит. Со стороны показалось, что в этих матчах «Зенит» был не хуже. Как видите вы? Чего не хватило для прохода?

– В первом матче не хватило качественной игры в обороне. Пропускать дома три мяча неприятно, поставили под вопрос проход. Сегодня сыграли в обороне хорошо, но забить не смогли. Если обобщать, «Бетису» сложно. Тяжелый график, но они неплохо укомплектованы, ротация помогает. Результаты не сильно влияют на качество игры. У нас команда и состав подвержены состоянию игроков, лидеров. Для нас очень важно, чтобы все были здоровы. В остальном есть определенные проблемы, но несмотря на них, на происходящие события, ребята стараются. Мне приятно, я доволен игрой, отношением и работой. Могу ребятам только сказать спасибо.

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