После завершения еврокубковой недели обновилась таблица коэффициенотов УЕФА. Несмотря на то, что «Зенит» вылетел из розыгрыша Лиги Европы по сумме двух встреч с «Бетисом» (2:3), Россия сохранила за собой 10-е место.
Таким образом, в активе России на данный момент 34,482 балла, а у Шотландии, занимающей строчку выше, – 34,900. Причем, разрыв увеличился с 0,218 до 0,418, несмотря на то, что «Селтик» уступил на выезде норвежскому «Будё-Глимт» (0:2, 1:5 – по сумме) и вылетел из розыгрыша Лиги конференций. Шотландцам помог «Рейнджерс», который выбил дортмундскую «Боруссию» (2:2, 6:4 – по сумме) в 1/16 финала Лиги Европы.
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Семак прокомментировал ничью с «Бетисом» и вылет из еврокубков
Отметим, что у России в еврокубках остался единственный представитель – «Спартак», который сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.
Сергей Семак прокомментировал ничью с «Бетисом» и вылет из еврокубков
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Источник: таблица коэффициентов УЕФА.
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