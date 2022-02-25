Санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью в ответном матче отборочного раунда Лиги Европы с «Бетисом» (0:0), но этого не хватило для попадания в плей-офф. В результате Россию в Европе весной представит только один клуб – московский «Спартак». 25 февраля он узнает своего соперника по 1/8 турнира, которым может стать один из футбольных топов.

Где и когда пройдет жеребьевка

Ad

Распределение команд состоится в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Начало жеребьевки намечено на 14:00 по московскому времени. Eurosport.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого мероприятия – не пропустите.

Чемпионат России «Спартак» представил новый логотип в честь столетия 21/02/2022 В 07:54

Состав корзин

Пьер-Эмерик Обамеянг и Фрэнки де Йонг празднуют гол в ворота «Наполи» Фото: Getty Images

16 команд разделены на две стопки. Восьмерка, занявшая первые места на групповом этапе Лиги Европы, получила привилегию и не участвовала в отборочном турнире. Все эти клубы попали в число сеяных и проведут ответный матч 1/8 на домашнем поле.

Сеяные: «Вест Хэм» (Англия), «Байер», «Айнтрахт» (оба – Германия), «Лион», «Монако» (оба – Франция), «Спартак» (Россия), «Галатасарай» (Турция), «Црвена Звезда» (Сербия)

Несеяные: «Барселона», «Бетис», «Севилья» (все – Испания), «Аталанта» (Италия), «Лейпциг» (Германия), «Порту», «Брага» (оба – Португалия), «Рейнджерс» (Шотландия)

Кто станет соперником «Спартака»?

Самуэль Жиго, «Спартак» Фото: Getty Images

Фанатам москвичей не нужно тратить время на подсчеты вероятностей и цифр – красно-белым может достаться любой клуб из числа несеяных, от «Барселоны» до «Рейнджерс». При этом на данном этапе жеребьевка предполагает разведение команд из одной страны, которые сыграть друг с другом не смогут. Это условие коснется только клубов из Германии, так как в число сеяных попали «Байер» и «Айнтрахт», а в противоположной корзине оказался «Лейпциг».

КОГО БЫ ТЫ ХОТЕЛ В СОПЕРНИКИ «СПАРТАКУ» В 1/8 ЛЕ? Барселону Бетис Севилью Аталанту Лейпциг Порту Брагу Рейнджерс

Когда состоятся матчи 1/8?

Первые игры намечены на 10 марта, ответные – на 17 число. Но есть два исключения: «Порту» и «Бетис» проведут домашние матчи 9 марта, чтобы не пересечься по времени с другими командами из своих стран – с «Брагой» и «Севильей».

Чемпионат России Газизова оскорбило интервью Федуна. Глава «Уфы» пожаловался в РПЛ 11/02/2022 В 14:07