В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы-2011/22. Россию представляет московский «Спартак», красно-белые сыграют с немецким клубом «РБ Лейпциг», которым руководит бывший тренер москвичей Доменико Тедеско.

Полные итоги жеребьевки:

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«РБ Лейпциг» (Германия) – «Спартак» (Россия)

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«Рейнджерс» (Шотландия) – «Црвена Звезда» (Сербия)

«Брага» (Португалия) – «Монако» (Монако)

«Порту» (Португалия) – «Лион» (Франция)

«Аталанта» (Италия) – «Байер» (Германия)

«Севилья» (Испания) – «Вест Хэм» (Англия)

«Барселона» (Испания) – «Галатасарай» (Турция)

«Бетис» (Испания) – «Айнтрахт» (Германия)

Первые игры намечены на 10 марта, ответные – на 17 число. Но есть два исключения: «Порту» и «Бетис» проведут домашние матчи 9 марта, чтобы не пересечься по времени с другими командами из своих стран – с «Брагой» и «Севильей».

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