В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой своего соперника узнал московский «Спартак».

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14:25. Первые матчи состоятся 10 марта, ответные – 17 марта. Ждем с нетерпением. Всем пока!

Лига Европы УЕФА «Спартак» – «Барса» – это реально? Что нужно знать о жеребьевке ЛЕ 4 ЧАСА НАЗАД

14:24. Ну что же, жеребьевка получилась скоротечной, но интересной. Еще раз о всех парах 1/8:

«Лейпциг» (Германия) – «Спартак» (Россия)

«Рейнджерс» (Шотландия) – «Црвена Звезда» (Сербия)

«Брага» (Португалия) – «Монако» (Монако)

«Порту» (Португалия) – «Лион» (Франция)

«Аталанта» (Италия) – «Байер» (Германия)

«Севилья» (Испания) – «Вест Хэм» (Англия)

«Барселона» (Испания) – «Галатасарай» (Турция)

«Бетис» (Испания) – «Айнтрахт» (Германия)

14:22. Ну и последняя пара таким образом стала понятна – «Айнтрахт» сойдется с «Бетисом», который вчера выбил из турнира «Зенит».

14:21. Ух, ну и дела! «Спартак» сыграет с «Лейпцигом» Доменико Тедеско. Старые друзья снова вместе!

Доменико Тедеско Фото: Getty Images

14:20. Нет, каталонцам достался не «Спартак». «Галатасарай» поедет в Испанию.

14:20. А вот и «Барса». Молчим...

14:19. «Севилья» встретится в 1/8 с «Вест Хэмом». Вот это Лига Европы в этом году, очень много интересных пар и качественных пар.

14:18. «Аталанта» – «Байер» – отличная пара. Что думаете? А где же «Спартак»?

14:17. Тут же еще один португальский клуб – «Порту». Лидер Лиги Сагреш встретится с еще одним французским коллективом – «Лионом».

14:16. Шарик с «Брагой» выловил Маркетти. И португальский клуб сыграет в 1/8 c «Монако» Александра Головина.

Александр Головин Фото: Getty Images

14:14. Соперником шотландцев стала «Црвена Звезда». Не самая топовая пара, но интересная с яркими болельщиками. Ну и для каждой из этих команд будет удачей выйти в 1/4.

14:13. Поехали! Первыми вытаскивают команды из числа несеяных. Маркетти для начала вынул «Рейнджерс».

14:10. Педру Пинту обсуждает с Палопом значимые моменты его карьеры и отношение к нынешнему турниру. Скоро все начнется.

14:07. В жеребьевке примет участие знаменитый вратарь «Севильи», чемпион Европы-2008 Андрес Палоп. Именно он является послом финала Лиги Европы, который в этом году пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

14:05. Генеральный секретарь УЕФА Джорджио Маркетти появился на сцене. Он рассказывает о деталях жребия. Кстати, чуть более часа назад стало известно, что «Спартак» ответный матч, который он должен был провести в Москве, сыграет на нейтральном поле по всем известным причинам.

14:04. Кстати, москвичи и каталонцы могут попсть друг на друга. О формате жеребьевки и возможных соперниках «Спартака» читайте в нашем материале

14:02. Всем привет! Несколько минут остается до начала непосредственно самого жребия. Пока же официальные лица представляют команды, которые примут в нем участие. Среди них – московский «Спартак» и даже «Барселона».

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