После ухода из «Спартака» Тедеско оказался нарасхват. Забрать коуча, который вернул красно-белых в ЛЧ, хотел «Локомотив», а еще клубы Турции, Италии, Бельгии, Германии и другие. Доменико терпеливо отклонял все варианты и искал лучший.

Дождался: в начале декабря о назначении экс-тренера «Шальке» объявил «Лейпциг». Гранд Бундеслиги проводил отвратительный сезон, но многие все равно сомневались в способностях Тедеско вернуть «Ред Булл» в топ.

Ad

Спустя всего полгода после эмоционального прощания с Москвой энергичный и харизматичный коуч вновь встретится со «Спартаком». Самое время подвести промежуточные итоги его работы с одной из сильнейших команд Германии.

Лига Европы УЕФА Тедеско прокомментировал встречу со «Спартаком» ЧАС НАЗАД

Доменико Тедеско Фото: Getty Images

Как Тедеско изменил «Лейпциг»

Главной проблемой Марша оказался его стиль. Американец предпочитал авантюрную игру, из-за которой страдала оборона. «Лейпцигу» не хватало компактности в линиях, и постоянные разрывы сделали команду язвимой к контратакам.

При Марше «Ред Булл» провел лишь три сухих матча в Бундеслиге (в 14 играх). После прихода Тедеско в среднем соперники создают у ворот «Лейпцига» 1,0 xG. При Марше такой отметки клуб достигал лишь в трех матчах во всех турнирах – во всех других играх соперники создавали намного больше.

Джесси Марш и Анхелиньо, «РБ Лейпциг» Фото: Getty Images

Что же изменил Тедеско? Во-первых, утвердил базовую схему: при нем «быки» окончательно переключились на 3-5-2. Марш иногда варьировал расстановки.

Во-вторых, Тедди отказался от авантюрного футбола и стал намного прагматичнее, несмотря на одну схему – то, чего так не хватало «Лейпцигу». При Марше команда в среднем оформляла 36% вертикальных передач – при Доменико этот показатель упал до 30%. Обновленный «Ред Булл» предпочитает короткие или средние передачи, делая ставку на осторожный контроль мяча.

Например, в шести стартовых играх при Тедеско «Лейпциг» в среднем делал по 615 коротких пасов за игру. При Марше этот показатель за 14 игр составил 499 передачи.

«Теперь наши ворота в большей безопасности – это один из ключевых моментов. Структура Тедеско избавляет нас от ситуаций, который доставляют дискомфорт. Мы стали стабильнее – это самое важное изменение», – отметил один из лидеров команды Юссуф Поульсен.

Юссуф Поульсен, Дания – Бельгия, Евро-2020 Фото: Getty Images

Что строит Тедеско?

Все демонстрирует, что «Спартак» будет играть против «Спартака» времен Тедеско. Немецкий коуч интегрировал схему с тремя центральными защитниками, которые обеспечивают широкую оборону и подстраховывают активных фулбеков. Они продвигают мяч вперед либо короткими передачами, либо переводами на фланг.

Впереди Доменико использует активную тройку нападения, которая обычно состоит из Андре Силвы, Кристофера Нкунку и Доминика Собослаи. Иногда их построение варьируется при необходимости: это могут быть два форварда + десятка или две десятки + форвард. Это сочетание дает команда больше возможностей в нападении – включая ширину в атаке.

Доменико Тедеско Фото: Getty Images

Новая роль уже сказалась на результативности Силвы. При Марше он оформил лишь три гола в 14 матчах при среднем xG в 0,78. В девяти играх с Тедеско португалец забил шесть банок и создавал по 1,2 xG за матч. Плюс Силва забил важнейший мяч в противостоянии с «Реал Сосьедад», который и помог «Лейпцигу» пролезть на «Спартак».

Изменился и прессинг «Ред Булла». Марш требовал встречать соперников высоко и агрессивно. Тедеско опустил линию прессинга и активно встречает мяч на своей половине.

Футбол Тедеско похож на тот, что ставил в Лейпциге Юлиан Нагельсманн. Именно он помог команде взлететь в топ Бундеслиги и навязать конкуренцию «Баварии» и «Дортмунду».

Юлиан Нагельсманн Фото: Getty Images

Как изменились результаты

Тедеско только пришел в «Лейпциг», но быстро реанимировал команду. Если при Марше болельщики разочаровались в игре команды и предполагали, что сезон уже загублен, то при Тедди настроение изменилось. Доменико принял команду, которая вылетела из ЛЧ и упала на 11-е место в Бундеслиге – до зоны стыковых матчей «быков» отделяло лишь в пяти очках.

«Лейпциг» провел при экс-тренере «Спартака» 12 матчей и проиграл лишь дважды: «Арминии» (в начале пути) и «Баварии». «Быки» успешно квалифицировались в 1/8 финала Лиги Европы и влетели на четвертое место в чемпионате – до третьего места четыре балла.

Доменико Тедеско Фото: Getty Images

«Доменико пришел всего за два дня до его первой. Потом у нас состоялось три матча за девять дней. Это действительно трудный период, но он справился с ним очень хорошо и старался не делать слишком много. Думаю, за его первые 10 дней у нас состоялось всего три тренировки. В основном это были восстановительные и тактические занятия», – добавил Поульсен.

Что ждет «Спартак»?

Тедеско великолепно использует слабости соперника – это он продемонстрировал еще в Москве. В «Лейпциге» его возможности преумножились из-за более высокого класса исполнителей.

Тедди точно знает слабые места «Спартака» и схемы 3-5-2, которую, скорее всего, так же будет использовать новый коуч красно-белых Паоло Ваноли.

КТО ВЫЙДЕТ В 1/4 ФИНАЛА? Спартак Лейпциг

К тому же у немцев будет превосходство в физической форме. Если сезон Бундеслиги в самом разгаре, то встреча с командой из Германии станет для москвичей лишь четвертой после зимней паузы. Тем более что ответный матч соперники проведут на нейтральном поле, и красно-белые будут лишены преимущества домашней арены.

Тедеско здорово залетел в «Лейпциг»: оперативно выправил ситуацию в таблице и вернул команде узнаваемый и эффективный стиль.

Чемпионат Германии «Cкачет, как кузнечик». Мнения о Тедеско в России 09/12/2021 В 15:12