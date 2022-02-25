Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско прокомментировал встречу со «Спартаком» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Это будет особенная игра для меня, абсолютно точно. Я провел прекрасное время в «Спартаке», встретил много замечательных людей и обрел друзей. Но, конечно, я бы предпочел другие обстоятельства для воссоединения. Очень надеюсь, что будет сделано все, чтобы быстро найти мирное решение из сложившейся ситуации.

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С точки зрения спорта это далеко не простая задача. Я хорошо знаю команду и то, на что они способны. Вы видели это в Лиге Европы, когда они выиграли действительно сложную группу. Тем не менее, конечно, наша цель – выход в следующий раунд», – приводит слова Тедеско твиттер «РБ Лейпциг».

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Какими получились остальные пары 1/8 финала Лиги Европы? Итоги жребия можно посмотреть здесь

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