Полузащитник «Боруссии Дортмунд» Джуд Беллингем грубо сорвался на партнера по команде, защитника Нико Шульца, во время матча плей-офф Лиги Европы против «Рейнджерс».
Эпизод случился на 79-й минуте и попал в кадр трансляции. Шульц сделал неточный пас на Беллингема, и это вывело 18-летнего британца из себя. «Ты не можешь отдать ни одного ******* [гребаного] паса, ты ****** [гребаное] дерьмо! Каждый ****** [гребаный] раз!», – прокричал Беллингем.
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Источник: 11 Freunde
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