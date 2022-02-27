В четверг, 24 февраля, в Неаполе состоялся ответный стыковой матч Лиги Европы, в котором «Барселона» разгромила «Наполи» со счетом 4:2.
В подтрибуных помещениях стадиона главный тренер каталонцев Хави, проходя мимо памятника Диего Марадоне, который в течение карьеры выступал и за «Наполи», и за «Барсу», заметил несоответствие. Как сообщается, ему удалось удивить очевидцев вниманием к деталям.
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«Очень красиво. Единственная проблема состоит в том, что у него здесь мяч на правой ноге, а он был левшой», – отметил коуч.
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Источник: Marca.
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