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Молодежка России проиграла Австрии и не пробилась на Евро-2019

Молодежка России проиграла Австрии и не пробилась на Евро-2019
Eurosport

22 мин. назад

Зато Чалов сделал дубль.

Сборная России U-21 не прошла квалификацию на Евро-2019. Команда Евгения Бушманова потеряла шансы после поражения от Австрии в Санкт-Пельтене со счетом 2:3.

Форвард ЦСКА Федор Чалов сделал дубль в матче, но это не помогло команде.

Встреча завершилась скандалом. После игры футболисты русской молодежки обступили главного арбитра матча эстонца Юрия Фришера. На поле завязалась потасовка, в которой отметился Бакаев. Игрок сборной России упал на 88-й минуте в австрийской штрафной, но судья вместо пенальти показал Бакаеву желтую карточку.

  • Чалов забил 11 мячей в последних 11 матчах.
  • Сборная России заняла третье место в группе и не может претендовать на стыковые матчи.
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