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УЕФА объявил о внедрении VAR в Лиге чемпионов с сезона-2019/20
Теперь «Реалу» будет сложнее выиграть турнир.
Лигу чемпионов ждут большие изменения. УЕФА анонсировал введение системы VAR, начиная с сезона-2019/20.
Данное решение комитет УЕФА принял 27 сентября на заседании в штаб-квартире в швейцарском Ньоне. Также система видеоповторов будет функционировать в матче на Суперкубок УЕФА-2019, в финале Евро-2020, на групповой стадии Лиги Европы-2020/21 и в финале турнира Лиги Наций УЕФА-2021.
- В 2018 году VAR впервые была использована на чемпионате мира в России.
- Первыми систему испытали в США на матчах MLS.
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