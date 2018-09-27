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УЕФА объявил о внедрении VAR в Лиге чемпионов с сезона-2019/20

УЕФА объявил о внедрении VAR в Лиге чемпионов с сезона-2019/20
Eurosport

1 час назад

Теперь «Реалу» будет сложнее выиграть турнир.

Лигу чемпионов ждут большие изменения. УЕФА анонсировал введение системы VAR, начиная с сезона-2019/20.

Данное решение комитет УЕФА принял 27 сентября на заседании в штаб-квартире в швейцарском Ньоне. Также система видеоповторов будет функционировать в матче на Суперкубок УЕФА-2019, в финале Евро-2020, на групповой стадии Лиги Европы-2020/21 и в финале турнира Лиги Наций УЕФА-2021.

  • В 2018 году VAR впервые была использована на чемпионате мира в России.
  • Первыми систему испытали в США на матчах MLS.

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