Финальный матч за Суперкубок УЕФА между английским «Челси» и испанским «Вильярреалом» в Белфасте на стадионе «Уиндзор Парк» сможет посетить не более 13 тысяч зрителей.

Для прохода на стадион болельщикам нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест. Продажа еды и напитков запрещена. Также фанаты, которые прибудут в Северную Ирландию, должны соблюдать ограничения на въезд через границу и требования, действующие во время матча. Об этом сообщает ТАСС , цитируя пресс-службу УЕФА.

Матч состоится 11 августа в 22:00 мск.

В сезоне-2020/21 «Челси» победил «Манчестер Сити» со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов, а «Вильярреал» в финале Лиги Европы оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 – по пенальти).

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