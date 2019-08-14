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Ливерпуль - Челси

Суперкубок Европы - 14 августа 2019

Футбол, Суперкубок Европы. Следите за матчем Ливерпуль – Челси на Eurosport.ru! 14 августа 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Фрэнк Лэмпард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Челси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Ливерпуль и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

