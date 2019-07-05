Суперкубок УЕФА-2022 или 2023 может пройти в Казани

Казань подаст заявку на проведение Суперкубка УЕФА-2022 или 2023. Об этом сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

«РФС продолжает работу по организации крупных международных футбольных турниров в России. Бюро исполкома РФС поддержало инициативу руководства республики Татарстан по выдвижению города на право проведения матча за Суперкубок УЕФА-2022 и 2023. Столица Татарстана имеет достаточно большой опыт проведения крупнейших международных соревнований. Здесь проводились матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, Универсиада-2013 и другие статусные турниры. Убежден, что в случае положительного решения со стороны УЕФА Казань достойно проведет Суперкубок с участием сильнейших европейских клубов.

России очень важно сохранить статус самого сильного организатора международных футбольных турниров, который мы получили после ЧМ. Недавно исполком РФС одобрил выдвижение заявки России на проведение в 2021 году в Москве чемпионат мира по пляжному футболу. Мы также с нетерпением ожидаем решения УЕФА по месту проведения финала Лиги чемпионов-2020/21 и уверены, что Санкт-Петербург имеет очень хорошие шансы», – цитирует 51-летнего Дюкова «Спорт-Экспресс».

Суперкубок УЕФА – матч между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Казань Арена» – домашний стадион «Рубина». В 2018 году принял шесть матчей чемпионата мира.

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