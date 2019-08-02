Женщина-арбитр рассудит «Ливерпуль» и «Челси» в Суперкубке УЕФА

Француженка Стефани Фраппар назначена главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА «Ливерпуль» – «Челси».

Помогать ей будут лайнсвумены Мануэле Николози и Мишель О'Нил из Ирландии. Четвертым арбитром назначен Джюнейт Чакыр из Турции. В качестве видеопомощника на финале будет работать Клеман Тюрпен (Франция), а его ассистентами выступят Франсуа Летесье (Франция), Марк Борш (Германия) и Массимилиано Иррати (Италия).

Фраппар станет первой женщиной-главным арбитром на крупном матче мужских команд под эгидой УЕФА.

В июле Фраппар отсудила финал женского чемпионата мира-2019 между США и Нидерландами.

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