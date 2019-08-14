Тьма и свет, добро и зло, талант и гордыня – африканские футболисты настолько особенные, что нарушают представления о балансе этого мира. Пока адепты Месси и Роналду спорят о роли и значении таланта и трудолюбия в их карьере, парни с черного континента получают при рождении и то, и другое.

В 90-х фанаты кайфовали от кошачьей пластики и стремительности анаконды Джорджа Веа – расслабиться на тренировках ему не давали Арсен Венгер, а еще больше воспоминания о голодном детстве. Большой Джордж стал послом ЮНИСЕФ и детского фонда ООН, чтобы улучшить жизнь детей в Африке. Между матчами он летал на родину, организовывал пункты раздачи еды беднякам и открывал детские приюты.

Мохамед Салах и Джордж ВеаGetty Images

Мо Салах в детстве штопал мяч из носков – сворачивал в комок и склеивал, а став чуть постарше, каждый день плелся по пять часов в одну сторону на тренировку на стареньком деревенском автобусе. Вполне вероятно, когда недавно два школьника преследовали автомобиль футболиста и один из них врезался в фонарный столб и расквасил нос, Салах вспомнил себя в их возрасте. Он остановился и сфотографировался с мальцами.

Возвращаясь в родной Нагриг, Мо ходит только пешком и общается со всеми на равных. Запросто помогает согнувшейся по тяжестью ведер с водой женщине и стоит на воротах, пока мелюзга поднимает пыль на школьном стадионе. «Самое главное, чтобы не было войны и молодое поколение никогда не узнало, как это страшно», – часто повторяет Салах.

Прошло восемь лет после революции в Египте, когда народ сверг удерживавшего власть 30 лет Хосни Мубарака, но жизнь потомков фараонов по-прежнему остается тяжелой. Салах хорошо помнит погромы на улицах Каира в 2011-м (он тогда играл за «Мокавлун») и резню 2013-го, когда пострадали около четырех тысяч человек. Новое правительство взяло кредит у МВФ на 12 млрд долларов, надеясь на оживление инвестиций в частный сектор. Второй Сингапур пока в Египте не получается из-за высокого уровня коррупции, поэтому Мо уже несколько раз выделял средства правительству для поддержания египетского фунта.

Революция в Египте в 2011 годуGetty Images

Любое значимое событие в Египте не остается без внимания футболиста. Мо построил несколько онкологических центров в стране и сильно расстроился случившейся в начале августа трагедии. Крупная автомобильная авария привела к мощному взрыву, повредила здание Национального института исследования рака и унесла жизни 16 человек. На восстановление Салах выделил 2,6 млн евро.

Низкий уровень жизни в Египте привел к другой серьезной проблеме – наркомании. По данным министерства социальной солидарности, до 35% мужчин из столичного региона (Каир и города-спутники) хотя бы раз пробовали наркотики. Опиаты продаются везде и улицы кишат дилерами. Еще одна страшная цифра – 20% тестированных школьных водителей оказались наркоманами. В связи с этим Салах снялся в социальной рекламе против наркотиков и увеличил на 400% количество людей, которые звонят на горячую линию с просьбой о помощи.

В детстве Мо на протяжении года подкармливал собаку со щенками, которые жили на территории его тренировочной базы. Он отдавал животным половину бутербродов, которые давала в дорогу мама. Сегодня Салах выступает против инициативы египетского правительства вывозить бродячих животных, которые заполонили улицы крупных городов страны, за границу. Власти не скрывают желания продать 2400 кошек и 1600 собак в страны, где «они ценятся не меньше овец», как выразилась политик Маргарет Азир. Мо заявил в твиттере, что этого не будет никогда.

Салах делает жизнь лучше не только в своей стране, но и в Англии. Ученые Стэнфордского университета изучили влияние знаменитостей на предрассудки массовой аудитории. Выяснилось, что с момента перехода в «Ливерпуль» количество преступлений на почве религиозной ненависти в Мерсисайде снизилось на 19%, а исламофобских комментариев в интернете среди пользователей ливерпульских провайдеров стало в два раза меньше. «Если он забьет еще, я стану мусульманином» – одна из популярных кричалок на «Энфилде».

На прошлогодних президентских выборах в Египте несколько граждан вписали кандидатуру Салаха в бюллетень. The Economist написал о миллионе таких голосов, правда, позже выяснилось, что это фейк. Сегодня Мо максимально дистанцируется от политики – он сильно смущался на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым летом прошлого года. Однажды он точно станет президентом Египта, но это вовсе не самоцель для человека, который наряду с талантом и трудолюбием наделен высшим предназначением – стать послом мира.

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