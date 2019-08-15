«Ливерпуль» и «Челси» разыграли в Стамбуле первый европейский трофей. Его обладателем стал прошлогодний победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» – 2:2 (5:4 в серии пенальти).

За «Челси» заколотил Оливье Жиру, который вышел один на один и катнул мяч в дальний угол, а в овертайме с пенальти отличился Джорджиньо.

У «Ливерпуля» лучшим был Садио Мане. Сначала он закинул мяч в пустые, а уже в овертайме замкнул прострел Роберто Фирмино.

В серии пенальти «Ливерпуль» реализовал все пять попыток, у «Челси» не забил Тэмми Абрахам. «Синие» в игре отличились трижды, но мячи Маунта и Палисика были отменены из-за офсайдов женской бригадой арбитров.

«Ливерпуль» стал четырехкратным обладателем Суперкубка УЕФА.

Финал Лиги чемпионов-2019/20 тоже пройдет в Стамбуле.

Следующий матч мерсисайдцы сыграют 17 августа в АПЛ против «Саутгемптона».

«Челси» встретится с «Лестером» 18 августа.

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