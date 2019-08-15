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Все голы и решающий промах из рубки «Челси» и «Ливерпуля» за Суперкубок Европы
Команда Фрэнка Лэмпарда обидно проиграла.
Счет в игре после отличной комбинации с участием Н'Голо Канте и Кристиана Палисика открыл Оливье Жиру.
Во втором тайме Юрген Клопп выпустил на поле Роберто Фирмино, и бразилец моментально поучаствовал в голевой атаке, которую завершил Садио Мане.
В начале первого овертайма Мане забил еще и вывел «Ливерпуль» вперед.
Затем Тэмми Абрахам заработал пенальти, а Джорджиньо его реализовал.
В серии пенальти команды реализовали первые 9 ударов, после чего Адриан отбил удар Абрахама – Суперкубок Европы у «Ливерпуля»!
- В прошлом сезоне «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, «Челси» выиграл Лигу Европы.
- Матч за Суперкубок Европы-2019 прошел в Стамбуле. Здесь же будет сыгран финал Лиги чемпионов-2019/20.
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