Счет в игре после отличной комбинации с участием Н'Голо Канте и Кристиана Палисика открыл Оливье Жиру.

Во втором тайме Юрген Клопп выпустил на поле Роберто Фирмино, и бразилец моментально поучаствовал в голевой атаке, которую завершил Садио Мане.

В начале первого овертайма Мане забил еще и вывел «Ливерпуль» вперед.

Затем Тэмми Абрахам заработал пенальти, а Джорджиньо его реализовал.

В серии пенальти команды реализовали первые 9 ударов, после чего Адриан отбил удар Абрахама – Суперкубок Европы у «Ливерпуля»!

В прошлом сезоне «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, «Челси» выиграл Лигу Европы.

Матч за Суперкубок Европы-2019 прошел в Стамбуле. Здесь же будет сыгран финал Лиги чемпионов-2019/20.

Дубль Рэшфорда и 2 гениальных ассиста Погба предельно испортили дебют Лэмпарда

Качай приложение Eurosport для iOS или Android