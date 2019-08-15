«Ливерпуль» в четвертый раз в истории завоевал Суперкубок Европы, одолев в серии послематчевых пенальти «Челси».

Зрители увидели одиннадцатиметровые не только благодаря бригаде арбитров, которая отменила два гола «Челси» из-за офсайда, но и Кепе Аррисабалаге – на 75-й минуте испанец дважды в одном эпизоде защитил ворота. Причем второй бросок за мячом после удара Ван Дейка получился наиболее впечатляющим.

Основное время матча завершилось вничью (1:1), в овертаймах команды забили еще по разу, а в серии пенальти «Челси» не реализовал один удар из пяти, тогда как игроки «Ливерпуля» выбили 100-процентный результат.

«Ливерпуль» завоевал трофей впервые с 2005 года, когда расправился с ЦСКА. У «Челси» на счету одна победа в Суперкубке Европы, датированная 1998 годом.

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