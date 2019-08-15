Девушка-арбитр идеально отсудила Суперкубок УЕФА. Женщины заслужили место в мужском футболе

Матч за первый европейский трофей сезона-2019/20 обслужит женская бригада. Уже после этой новости примерно 2 недели назад Суперкубок УЕФА стал уникальным. 120 минут игрового времени и серия пенальти только подтвердили тезис.

Большой европейский матч, несмотря на разговоры об отсутствии мотивации команд-участниц, впервые в истории отсудили три женщины. При написании этого гордого слова так и хотелось приплести штамповое прилагательное хрупкие, но это было бы ошибочно. Разве можно назвать хрупкой девушку, которая спокойно выслушивает крики двукратного чемпиона Англии, двукратного же победителя Лиги Европы и капитана «Челси» Сесара Аспиликуэты из-за несправедливо (на самом деле справедливо) показанной желтой карточки? Разве хрупкость приходит на ум, когда отменяются два гола «Челси», потому что были забиты из положения вне игры? Вот справедливые и грамотные этим девушкам очень даже идет. Про хрупких забудьте.

Стефани Фраппар, «Ливерпуль» – «Челси»Getty Images

На самом деле в начале матча показалось, что футбольный арт-хаус с женщинами в главной роли может пойти мимо сценария, но Стефани Фраппар этого не допустила. А знаете почему? А вот потому, что была готова к игре. Неважно, что это были команды из топ-6 АПЛ, бегавшие отнюдь не с интенсивностью контрольного матча. Плевать, что на поле были брутальные Джеймс Милнер и Вирджил ван Дейк. Абсолютно безразлично, что за матчем следила вся Европа как минимум. Никакие внешние факторы не могут оказать давления на человека, который знает, что он должен делать и как он должен это делать. И пол арбитра особой роли не играет. Стефани Фраппар этому яркое подтверждение. Тем более она работала на двух матчах французской Лиги 1. А еще на 76 играх Лиги 2, и французские кубки тоже судила. И финал женского ЧМ тоже остался за ней.

Вообще, профессия футбольного судьи должна потерять привязку к полу. Менеджеры, например, люди без пола, потому что, какая разница, кто управляет. Около 65% управленческих позиций в крупных российских компаниях занимают женщины и ничего, прекрасно существуют. С врачами история та же: нет разницы в том, кто сохранит человеку жизнь, важен лишь профессионализм и умение вовремя прийти на помощь. Можно продолжать список примеров и дальше, но посыл понятен. Если женщины готовы работать на высочайшем (и превосходящем мужской) уровне, то почему им нельзя доверять?

После окончания матча за Суперкубок УЕФА в русском сегменте твиттера очень просили главу судейского корпуса РФС Александра Егорова обратить внимание на бригаду Фраппар и позвать ее на матчи РПЛ. Пользователи соцсети ссылались на то, что количество ошибок девушек было бы явно меньшим, чем то, что допустили судьи-мужчины в первых турах чемпионата России. Шутки шутками, а в РПЛ до сих пор не дебютировала Анастасия Пустовойтова, судившая финал женской Лиги чемпионов, и ставшая героиней выпуска «КраСавы». Если у девушек-арбитров получилось в Суперкубке Европы с «Челси» и «Ливерпулем», то уж с РПЛ и «Тамбовом» с «Уфой» девушки точно справятся. Можете даже не сомневаться.

Сама Стефани Фраппар еще перед матчем поделилась мыслями о судействе мужского еврокубка: «Я думаю, что между женским и мужским футболом не такая большая разница. Футбол одинаков. Правила те же самые, так что я буду поступать так же, как поступала бы на женской игре. Мы доказали, что на техническом и физическом уровне мы такие же, как мужчины. Мы не боимся ошибочных решений. Мы готовы. Конечно, моя жизнь после назначения изменилась. Теперь я стала популярной по всему миру». Но кроме Стефани игру отработали еще и Мануэла Николос с Мишель О’Нил. Про них не забывайте тоже, ведь, именно они увидели все офсайды у Оливье Жиру и отняли два гола у «синих». Точнее, не так: справедливо не засчитали голы Палисика и Маунта.

Мануэла Николос, Джюнейт Чакыр (арбитр VAR), Стефани Фраппар и Мишель О’НилGetty Images

Короче говоря, девушки готовы к работе судьи в мужском футболе. Не называйте это революцией, просто примите это логичное положение вещей: архаичный «футбол для мужиков» уходит в небытие и это мегакруто.

«Ливерпуль» – «Челси» – 2:2 (по пен. 5:4)