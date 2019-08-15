Полузащитник «Челси» Джорджиньо вышел на поле в матче за Суперкубок УЕФА против «Ливерпуля» в майке, на которую закралась обидная ошибка в его имени.

Над пятым номером игрока на джерси красовалось Jorghino (по-русски – Джоргхино) вместо правильного написания – Jorginho.

Основное и дополнительное время матча закончилось вничью – 2:2. В серии пенальти промах Абрахама принес трофей «красным».

Джорджиньо или Джоргхино реализовал пенальти в первом экстра-тайме.

Все голы и решающий промах из рубки «Челси» и «Ливерпуля» за Суперкубок Европы

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