Twitter

Джорджиньо отыграл в Суперкубке в футболке с опечаткой в его имени

Джорджиньо отыграл в Суперкубке в футболке с опечаткой в его имени
Eurosport

1 час назадОбновлено 1 минуту назад

И даже забил.

Полузащитник «Челси» Джорджиньо вышел на поле в матче за Суперкубок УЕФА против «Ливерпуля» в майке, на которую закралась обидная ошибка в его имени.

Над пятым номером игрока на джерси красовалось Jorghino (по-русски – Джоргхино) вместо правильного написания – Jorginho.

  • Основное и дополнительное время матча закончилось вничью – 2:2. В серии пенальти промах Абрахама принес трофей «красным».
  • Джорджиньо или Джоргхино реализовал пенальти в первом экстра-тайме.

Все голы и решающий промах из рубки «Челси» и «Ливерпуля» за Суперкубок Европы

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте