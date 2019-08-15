Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценил работу арбитра Стефани Фраппар в матче за Суперкубок УЕФА с «Челси».

«Я сказал им после матча, что если бы мы играли так, как они судили сегодня, то мы бы победили 6:0. Они отлично справились с задачей. Это был исторический момент. Они наверняка ощущали груз ответственности, но оставались спокойными и делали то, что должны были делать. Я очень уважаю Стефани Фраппар», – цитирует Клоппа сайт УЕФА.

Фраппар – первая женщина, отсудившая мужской финал еврокубка.

«Ливерпуль» обыграл «Челси» по пенальти – 2:2 (пен 5:4).

Девушка-арбитр идеально отсудила Суперкубок УЕФА. Женщины заслужили место в мужском футболе

Качай приложение Eurosport для iOS или Android