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«Он как Рокки!» Эпичный забег Клоппа к Адриану после решающего сэйва в Суперкубке

«Он как Рокки!» Эпичный забег Клоппа к Адриану после решающего сэйва в Суперкубке
Eurosport

22 мин. назад

Дистиллированная радость.

Вратарь «Ливерпуля» Адриан стал одним из главных героев Суперкубка УЕФА против «Челси», отразив решающий пенальти.

Сразу после победного сэйва главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп побежал к голкиперу и вместе с другими футболистами начал качать вратаря.

Юрген на радостях во время флэш-интервью сравнил Адриана с Рокки.

«Что за история! Он совладал с нервами. Он уже шумит в раздевалке. Не думаю, что он много выиграл в своей жизни, так что для него здорово победить сегодня. Адриан совершил несколько невероятных сэйвов, оба вратаря это делали. Я очень рад за него», – сказал позже уже чуть подуспокоившийся Клопп.

Сам герой Суперкубка был тоже максимально счастлив: «Это была чумовая неделя. Я очень счастлив за команду, доволен, что играю за «Ливерпуль», и рад за болельщиков. Матч был долгим, но все завершилось для нас превосходно».

  • Адриан перешел в «Ливерпуль» 5 августа.
  • Уже 9 августа ему пришлось дебютировать по ходу матча с «Норвичем» из-за травмы основного голкипера «красных» Алиссона.

Клопп – о женщинах-судьях на Суперкубке: «Если бы мы играли так, как они судили, победили бы 6:0»

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