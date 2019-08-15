Вратарь «Ливерпуля» Адриан стал одним из главных героев Суперкубка УЕФА против «Челси», отразив решающий пенальти.

Сразу после победного сэйва главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп побежал к голкиперу и вместе с другими футболистами начал качать вратаря.

Юрген на радостях во время флэш-интервью сравнил Адриана с Рокки.

«Что за история! Он совладал с нервами. Он уже шумит в раздевалке. Не думаю, что он много выиграл в своей жизни, так что для него здорово победить сегодня. Адриан совершил несколько невероятных сэйвов, оба вратаря это делали. Я очень рад за него», – сказал позже уже чуть подуспокоившийся Клопп.

Сам герой Суперкубка был тоже максимально счастлив: «Это была чумовая неделя. Я очень счастлив за команду, доволен, что играю за «Ливерпуль», и рад за болельщиков. Матч был долгим, но все завершилось для нас превосходно».

Адриан перешел в «Ливерпуль» 5 августа.

Уже 9 августа ему пришлось дебютировать по ходу матча с «Норвичем» из-за травмы основного голкипера «красных» Алиссона.

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