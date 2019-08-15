«Ливерпуль» взял Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» благодаря сэйву Адриана в серии пенальти, но оказалось, что эта победа была не совсем честной.

Во время исполнения пенальти Тэмми Абрахамом Адриан еще до удара вышел на полметра вперед за линию ворот, что запрещено правилами. Пенальти должен был быть перебит. На это обратил внимание инсайдер Танкреди Пальмери, который вспомнил момент с Ежи Дудеком.

По новым правилам голкипер до удара с 11-метровой отметки должен оставить хотя бы одну ногу на линии ворот.

В стамбульском финале ЛЧ-2005 голкипер «красных» Ежи Дудек в серии пенальти тоже несколько раз выходил с линии.

«Он как Рокки!» Эпичный забег Клоппа к Адриану после решающего сэйва в Суперкубке

Качай приложение Eurosport для iOS или Android