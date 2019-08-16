Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой УЕФА Александером Чеферином и обсудил возможность проведения в Казани Суперкубка Европы.

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова рассказала, что встреча была приурочена к розыгрышу Суперкубка-2019. Ранее Казань подала заявку на проведение матча в 2022-м или 2023 году. Сейчас город проводит подготовку и работу над заявочной кампанией.

«Я хочу отдельно отметить, что по большому счету мировые футбольные функционеры стали большими друзьями Казани. Состоялась дружественная беседа на этот счет, в том числе по обмену опытом, как это проходит», – цитирует Галимову inkazan.ru.

Казань принимала летнюю Универсиаду (2013) и чемпионат мира по водным видам спорта (2015). Также в городе проводились матчи футбольного Кубка Конфедераций (2017) и чемпионата мира (2018).

Суперкубок-2019 взял «Ливерпуль», в серии пенальти победив «Челси». Основное и дополнительное время закончились со счетом 2:2.

Конкуренты Казани за проведение матча в 2022-м или 2023 году – Хельсинки, Минск, Белфаст и Тирана.

Суперкубок УЕФА-2022 или 2023 может пройти в Казани

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