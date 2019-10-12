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Правительство РФ поддержало заявку Казани на проведение Суперкубка УЕФА в 2023-м
В Татарстан вернется большой футбол.
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что правительство страны поддержало заявку Казани на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году.
«Заявка от Татарстана, она поддержана, сейчас мы готовим правительственные гарантии. Потому что соревнования, хоть это всего один матч, требуют специального подхода и специальной подготовки. Поэтому мы, конечно, будем заявляться, очень хотим в Татарстане провести Суперкубок.
Уже заявка сформирована, главное сейчас – сформировать государственные гарантии, я думаю, в течение двух недель мы гарантии подпишем и передадим заявочному комитету для передачи в УЕФА», – цитирует 50-летнего Колобкова ТАСС.
- Казань уже принимала важные международные соревнования: ЧМ по водным видам спорта, летнюю Универсиаду и матчи чемпионата мира по футболу.
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