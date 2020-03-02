Официальный твиттер УЕФА подтвердил, что Суперкубок УЕФА-2023 пройдет в Казани на стадионе «Рубина».

Стадион в Казани был открыт в 2013 году. Его вместимость составляет 45 379 зрителей. На арене прошли церемонии открытия и закрытия летней Универсиады 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, а также футбольные матчи Кубка Конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.

За Суперкубок УЕФА играют победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Ливерпуль» – действующий обладатель Суперкубка УЕФА.

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