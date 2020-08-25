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Суперкубок УЕФА пройдет в Будапеште со зрителями – 30% от общей вместимости стадиона

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Пушкаш Арена

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Правда, другие матчи пока будут проходить при пустых трибунах.

Матч Суперкубка УЕФА-2020 «Бавария» – «Севилья» пройдет в Будапеште со зрителями. Такое решение принял Исполнительный комитет европейского союза.

На «Пушкаш Арену» пустят 30% зрителей от количества пропускной способности арены. Она составляет 67 тысяч болельщиков.

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«Было важно показать, что футбол продолжается и в трудные времена, но без фанатов игра потеряла часть смысла. Мы хотим использовать Суперкубок УЕФА в Будапеште в качестве пилотного проекта, который станет началом возвращения болельщиков на матчи.

Мы тесно сотрудничаем с венгерской федерацией и правительством страны для реализации профилактических мер для зрителей и футболистов. Мы не будем рисковать здоровьем людей», – цитирует президента УЕФА Александра Чеферина пресс-служба союза.

  • Остальные игры под эгидой УЕФА до особого распоряжения будут все так же проводиться без зрителей.
  • Игра пройдет 24 сентября, начало в 22 часа по Москве. За Суперкубок УЕФА сразятся «Бавария» и «Севилья».

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