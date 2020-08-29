Проведение Суперкубка УЕФА между «Баварией» и «Севильей» в Будапеште находится под угрозой – разумеется, из-за пандемии коронавируса.
New York Times сообщает, что правительство Венгрии снова закрывает государственные границы с 1 сентября в целях борьбы с COVID-19. Запрет касается почти всех иностранцев за редкими исключениями, которые должны быть обоснованы. Власти разрешили въезд военным, гуманитарным конвоям и дипломатам.
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Попадут ли под исключение футболисты и представители клубов, пока неизвестно.
- Матч запланирован на 24 сентября.
- Ранее «Бавария» в шестой раз выиграла Лигу чемпионов, «Севилья» в рекордный шестой раз стала победителем Лиги Европы.
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