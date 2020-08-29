Проведение Суперкубка УЕФА между «Баварией» и «Севильей» в Будапеште находится под угрозой – разумеется, из-за пандемии коронавируса.

New York Times сообщает, что правительство Венгрии снова закрывает государственные границы с 1 сентября в целях борьбы с COVID-19. Запрет касается почти всех иностранцев за редкими исключениями, которые должны быть обоснованы. Власти разрешили въезд военным, гуманитарным конвоям и дипломатам.