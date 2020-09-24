«Сейчас «Бавария» – лучшая команда в мире и абсолютный фаворит на чемпионство. Мы просто должны это признать», – слова спортивного директора дортмундской «Боруссии» Михаэля Цорка. Боссы «шварцгельбен» признают превосходство «Мюнхена» в начале каждого сезона. Раньше эти заявления походили на попытку избежать ответственности и перестраховку, сегодня же это просто констатация факта. При Ханси Флике у «Баварии» практически нет слабых мест – разгром «Шальке» в первом туре со счетом 8:0 это еще раз доказал.

«Мюнхен» настолько уверен в силах, что спокойно отпустил в «Ливерпуль» Тьяго Алькантару, важнейшего и очень полезного игрока центра поля. «Бавария» не удерживала испанца, потому что на новый уровень запрыгнул Леон Горецка – король посткарантинного периода. Полузащитник сборной Германии от души потрудился во время пандемии, и теперь Роберт Левандовский больше не главный качок в команде. Что более важно – отменная физическая готовность помогает Горецке во время матчей.

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Леон Горецка, «Бавария» Фото: Getty Images

На изоляции футболист в обычном режиме тренировался с командой по видеосвязи и дополнительно занимался самостоятельно. «Время, которое раньше уходило на дорогу до зала, я использовал для работы с железом. Естественно, все обсуждалось с фитнес-тренерами «Баварии», чтобы не потерять в скорости. Думаю, я нашел правильный баланс», – не скрывает радости Леон.

Горецка сверхпродуктивно подружился с домашними гантелями и штангами – после выхода из заточения все обомлели. Из футболки натурально выскакивали бицепсы, поэтому соцсети предсказуемо взорвались. Даже бывший партнер по «Шальке» Роман Нойштедтер не удержался: «Я написал Леону с просьбой скинуть мне упражнения, которые он выполнял на карантине». Но Горецка не скинул – в «Баварии» это секрет фирмы.

Физические кондиции в Мюнхене улучшил не только Леон, просто у полузащитника результат прям кричит. В последний год объем мышц увеличился у всего состава – даже Филиппе Коутиньо стал похож на крепыша-бандита из фавел. За успехом стоит профессор Хольгер Бройх – главный по физподготовке. Если верить Томасу Мюллеру, игрокам составили такую программу, что они мечтали отправить господина Бройха в открытый космос. Но показатели оправдали методику – в матче с «Барселоной» мюнхенцы пробежали на 10 километров больше.

У Горецки была мотивация прокачиваться внеурочно: «Физическая мощь помогает доминировать на поле, выигрывать единоборства и верховые мячи во время угловых». А если Леон задается целью, то сделает все, чтобы ее достичь. Еще во времена «Шальке» у футболиста выявили хроническое воспаление кишечника. Болезнь крала вес, а мышцы слабели. Горецка отказался от молока, орехов, свинины и глютена. Это помогло ему порвать Кубок Конфедераций в России и через год свободным агентом укатить в «Баварию».

При Нико Коваче Леон редко пробивался в основу. Хорватский тренер выпускал немца на шести разных позициях – Горецка выходил даже на левом фланге обороны. Когда главным стал Флик, 18-й номер показал, что может быть, если правильно его использовать: 5 голов и 4 ассиста в последних 11 матчах Бундеслиги-2019/20. «Леон интенсивно и агрессивно прессингует, выигрывает много мячей. Он очень важен для нас, и я более чем удовлетворен его развитием», – не скрывает Флик.

При этом тренер использует и универсализм Горецки. Леон появлялся на позиции десятки и шестерки. «Для меня это не проблема. Я знаю, что нужно делать при любом амплуа. Я думаю, что для успеха команды важно, чтобы каждый в составе понимал, какие задачи стоят перед игроком той или иной позиции. Например, я смог бы играть и девятку, потому что все детали мы обсуждали на тренировках», – этот парень готов ко всему.

Леон Горецка и Йозуа Киммих, «Бавария» Фото: Imago

У 25-летнего футболиста идеальное сочетание интеллекта, физической мощи и таланта. Ральф Рангник называет Леона лучшим бокс-ту-боксом в мире, а Йоахим Лёв уверяет, что полузащитник находится в лучшей форме в жизни. Если Горецка продолжит в том же духе, то отберет у Левандовского не только звание главного качка, но и самого выгодного трансфера в истории «Баварии».

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