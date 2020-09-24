В суровом 2020-м Суперкубок Европы разыграют «Бавария», которая в шестой раз взяла Лигу чемпионов, и «Севилья» – почти вечный победитель Лиги Европы.

Бундеслига уже стартовала, и «Бавария» ворвалась в сезон вихрем, беспощадно закинув восемь безответных мячей жалкому «Шальке». Забивали все: Левандовский, Мюллер, Гнабри, Горецка. «Севилья» после финала Лиги Европы провела товарищеский матч с «Леванте» и с трудом выиграла его со счетом 3:2.

Суперкубок Европы Накачаться и убрать Алькантару. У «Баварии» новая звезда центра поля 4 ЧАСА НАЗАД

Кто посмотрит матч по ТВ

На официальном сайте УЕФА указано, что «Бавария» осталась без Кингсли Комана – героя финала Лиги чемпионов. Нападающий временно отстранен от тренировочного процесса, так как контактировал с зараженным коронавирусом и был помещен на домашний карантин. В таких условиях он не набрал форму, необходимую для игры за Суперкубок.

Кингсли Коман Фото: Getty Images

Также не сыграет 18-летний Ньянзу Куасси, получивший травму бедра. Под вопросом – участие Альфонсо Дэвиса, открытия ЛЧ-2019/20 и первого канадца, завоевавшего почетный европейский трофей.

У «Севильи» кадровых проблем нет, а ударная тройка (Люк де Йонг, Лукас Окампос и перебравшийся из «Барсы» Иван Ракитич) готова забивать.

Лицом к лицу

Бавария играла за Супекубок четыре раза, но только в 2013 году подняла трофей.

«Севилья» выиграла с первой попытки в 2006-м, остальные четыре матча были неудачными.

Клубы впервые встретились в 1992 году: за «Севилью» в товарищеском матче вышел Диего Марадона, испанцы выиграли 3:1.

Два официальных матча прошли в четвертьфинале ЛЧ-2017/18: «Бавария» победила на выезде в первом матче (2:1), ответная игра закончилась нулевой ничьей.

Лучший форвард «Баварии» Роберт Левандовский играл против «Севильи» четыре раза и ни разу не забил.

Ориентировочные составы

«Бавария»

«Севилья»

Ставки букмекеров

«Бавария» – 1,37

Ничья в основное время – 5,91

«Севилья» – 7,45

Коэффициенты на победу «Севильи» зашкаливают – после последних баварских 8:0 трудно верить во что-то, кроме победы «Мюнхена». Букмекеры не думают, что основное время закончится с ничейным результатом, а матч перейдет в дополнительное время и серию пенальти.

В пяти последних матчах за Суперкубок забивали обе команды – поэтому аналитики предлагают коэффициент 1,50 на «обе забьют».

Где смотреть

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 – прямая трансляция на федеральном «Матч ТВ». Залетайте также на текстовый лайв Eurosport, который проведет Дмитрий Панферов.

Чемпионат Германии Экс-агент Левандовского хочет отсудить у нападающего 9 млн евро (Der Spiegel) 19/09/2020 В 05:49