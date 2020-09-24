Перед матчем в Будапеште у «Баварии» и «Севильи» был всего один выигранный Суперкубок УЕФА на двоих, но по участиям в подобных встречах у андалусийцев имелось преимущество – пять против четырех у немецкого клуба.

Единственный трофей (до сегодняшнего дня) «Бавария» завоевала в 2013 году, «Севилья» – в 2006-м.

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Форвард «Интера» Ромелу Лукаку не разговаривал четыре дня после поражения от «Севильи» в финале Лиги Европы.

«Севилья» до этой встречи в 22 матчах с немецкими командами проиграла лишь в четырех случаях, еще 12 раз – выиграла.

«Бавария» – «Севилья», Суперкубок УЕФА 2020 Фото: Getty Images

9 февраля 2020-го – день, когда одновременно «Севилья» в последний раз проигрывала и «Бавария» не побеждала. Одна из этих серий была обречена сегодня прерваться.

Иван Ракитич появился в основе андалусийского клуба впервые с мая 2014 года. Именно тогда хорватский полузащитник перешел в «Барселону». Матч за Суперкубок УЕФА – 150-й для Ивана в футболке «Севильи».

Ракитич заработал второй 11-метровый за всю карьеру в Андалусии. Правда, с момента назначения первого прошло больше восьми лет – в сентябре 2012-го пострадал «Райо Вальекано» в Ла Лиге.

На 13-й минуте Лукас Окампос открыл счет с пенальти. Он еще не промахивался с точки в составе испанской команды – шесть точных выстрелов из шести.

«Бавария» впервые пропустила первой с 6 июня – тогда «Байер» вонзил мяч на девятой минуте, но получил итоговые 2:4.

Леон Горецка на 34-й минуте сравнял счет. Центрхав-качок впервые за 19 месяцев забил в двух играх подряд – в чемпионате Германии Горецка шесть дней назад огорчил «Шальке».

На 66-й минуте мюнхенцы заработали опасный стандарт. Игрок «Севильи» Оливер Торрес лег под стенкой, чтобы предотвратить удар низом, но Давид Алаба выстрелил верхом и не попал в створ. Жертва Торреса оказалась напрасной.

Во втором тайме «Бавария» забила два мяча при счете 1:1. Английский арбитр Энтони Тэйлор отменил оба – первый из-за офсайда, второй из-за нарушения Роберта Левандовского.

За три минуты до конца основного времени Юссеф Эн-Несири вышел один на один с Мануэлем Нойером и не переиграл голкипера «Мюнхена».

За последние восемь матчей Суперкубка УЕФА шесть игр не ограничились 90 минутами и перешли в дополнительное время. Совпадение или нет, но все восемь встреч прошли на разных стадионах в разных странах – когда трофей разыгрывали в Монако на «Стад де Луи II», экстра-таймы случались лишь трижды в 15 случаях.

Хави Мартинес – эксперт по Суперкубкам Европы. В 2013-м он на 121-й минуте сравнял счет в игре с «Челси», сегодня – забил победный мяч «Севилье».

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