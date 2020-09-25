В Будапеште завершился матч за Суперкубок Европы между мюнхенской «Баварией» и «Севильей».

На 11-й минуте Иван Ракитич влетел в штрафную и поймал скидку Люка де Йонга, но тут же рухнул после контакта с Давидом Алабой. Арбитр Энтони Тэйлор назначил 11-метровый, который уверенно реализовал Лукас Окампос – Мануэль Нойер завалился в другой угол.

Суперкубок Европы Накачаться и убрать Алькантару. У «Баварии» новая звезда центра поля 21 ЧАС НАЗАД

Прошло чуть больше 20 минут, мюнхенская «Бавария» не прекращала атаки и усиливала давление. Один из моментов привел к закономерному голу. Томас Мюллер с правого полуфланга забросил в штрафную на Роберта Левандовского. Поляк головой скинул в кучу игроков, на мяч набежал Леон Горецка, который вколотил его в сетку.

На 51-й минуте немцы создали просто издевательский гол. После заброса Лероя Сане Левандовский скинул на Мюллера, Томас обработал мяч в паре метров от линии ворот, вернул поляку, и тот закатил в пустые. Арбитр посовещался с ВАР и отменил банку – Роберт залез в офсайд.

Еще чуть позже «Бавария» снова закатила – спасибо Сане. Но судья вновь отменил этот гол – на этот раз из-за нарушения Левандовского в атаке.

На 86-й минуте «Севилья» была близка к тому, чтобы затащить Суперкубок. Андалусийцы убежали в контратаку, вышедший на замену Юссеф Эн-Несири оказался один на один с Мануэлем Нойером, но голкипер потащил удар форварда в дальний нижний угол.

Уже в экстра-тайме Эн-Несири получил новый шанс на то, чтобы стать героем. Он классно накрутил защитника и уверенно с пары метров пробил в ближний угол, но там снова выросла нога Нойера. А затем еще и лайнсмен поднял флаг и зафиксировал положение вне игры.

А на 104-й минуте вышедший на замену Хави Мартинес принес победу «Баварии». После углового с правого фланга защитники «Севильи» отбились, но плохо вынесли мяч из штрафной. Его первым подхватил Давид Алаба, плотно пробивший с линии коробки. Голкипер Яссин Буну неловко отразил удар перед собой, и Мартинес головой переправил отскок в дальний угол ворот.

2:1 – для «Баварии» это всего второй Суперкубок УЕФА, «Севилья» же уступила в шестом из семи матчей за эту европейскую выставочную чашку.

Футбол Клопп, Флик и Нагельсманн претендуют на награду лучшему тренеру от УЕФА ВЧЕРА В 13:08