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Перед матчем
Челси - Вильярреал
Футбол. Следите за матчем Челси – Вильярреал на Eurosport.ru! 11 августа 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Томас Тухель или Иманол Идьякес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Вильярреал и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Челси и Вильярреал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Веришь, что «Вильярреал» обыграет еще один английский топ-клуб, или же «Челси» возьмет Суперкубок после трех проигранных? Угадывай исход матча и поднимай кеш вместе с надежным букмекером!
Веришь, что «Вильярреал» обыграет еще один английский топ-клуб, или же «Челси» возьмет Суперкубок после трех проигранных? Угадывай исход матча и поднимай кеш вместе с надежным букмекером!
«Челси» и «Вильярреал» не считались фаворитами своих еврокубковых финалов, однако забрали трофеи и теперь встретятся в Суперкубке Европы. Лондонцы после второй за 10 лет победе в ЛЧ, испанцы – после первого еврокубка в истории клуба. Следите за первым континентальным финалом сезона в текстовом лайве на Eurosport.ru!