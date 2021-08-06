Российский арбитр Сергей Карасев назначен главным судьей на матч за Суперкубок УЕФА «Челси» – «Вильярреал».
Карасеву будут помогать соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а четвертым рефери станет Алексей Кульбаков из Беларуси. За ВАР будет отвечать Марко Фритц (Германия), ассистентами которого станут Павел Гиль (Польша) и Массимилиано Иррати (Италия). Резервным ассистентом арбитра назначен итальянец Филиппо Мели, передает официальный сайт УЕФА.
- Этим летом Карасев в качестве главного арбитра отсудил три матча Евро-2020, включая игру 1/8 финала Нидерланды – Чехия. Еще в трех матчах он помогал в роли четвертого судьи.
- Суперкубок будет разыгран 11 августа в Белфасте.
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