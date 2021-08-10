Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона схлестнутся в Северной Ирландии, чтобы определить лучшую команду континента. Eurosport.ru и БК Winline подготовили превью к этому важнейшему футбольному событию.

Кто посмотрит матч по ТВ

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«Челси», несмотря на большое представительство на Евро, не потерял из-за травм ни одного игрока и подходит к Суперкубку в идеальном состоянии. А вот у «Вильярреала» есть те, кто не сможет помочь в матче с «синими»: из-за повреждения бедра ни одной игры летом не провел полузащитник Самуэль Чуквуэзе, травма колена не позволяет выходить на поле Висенте Иборре. Также под вопросом участие одного из лидеров, Дани Парехо – у него проблемы с лодыжкой.

Самуэль Чуквуэзе, «Вильярреал» Фото: Getty Images

Форма

После победы над «Сити» в финале ЛЧ «Челси» провел всего четыре товарищеских матча, но только два из них в более-менее основном составе: 1 августа «синие» добились победы над «Арсеналом» (2:1), а спустя 3 дня сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).

В отличие от соперника, «Вильярреал» отыграл аж шесть товарняков, но не добился ни одной победы. Клуб Унаи Эмери проиграл «Валенсии» (2:3), «Марселю» (1:2) и «Лестеру» (2:3), а вничью сыграл с «Лионом» (2:2), «Леванте» (0:0) и «Лидсом» (2:2).

Лицом к лицу

«Челси» и «Вильярреал» никогда не играли друг с другом.

Лондонцы 21 раз встречались с командами из Испании: на их счету 11 побед, 7 поражений и 3 ничьи.

«Вильярреал» 9 раз играл против команд из Англии и имеет следующую статистику: 4 победы, 4 поражения и ничья.

«Челси» один раз победил в Суперкубке Европы (в 1998-м против «Реала») и трижды проиграл – все поражения в XXI веке.

«Вильярреал» – седьмой испанский клуб, который сыграет за Суперкубок Европы (ранее за трофей бились «Барса», «Атлетико», «Реал Мадрид», «Валенсия», «Севилья» и «Реал Сарагоса»).

Испанские клубы чаще остальных выигрывали Суперкубок – 15 раз. Также они чаще других сражались за него – 29 раз.

Больше матчей за Суперкубок, чем «Челси» (5), провели только 5 клубов: «Барса» (9), «Милан», «Реал» (оба – по 7), «Ливерпуль» и «Севилья» (по 6).

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Победа «Челси» в основное время: 1,78

Победа «Вильярреала» в основное время: 4,90

Кубок Европы у «Челси»: 1,38

Кубок Европы у «Вильярреала»: 3,10

Команды еще не провели ни одного официального матча, поэтому предсказать ход встречи крайне непросто. И все же, зная, насколько сильным составом обладает Томас Тухель и как здорово он умеет готовить футболистов к конкретным играм, можно предположить, что встреча завершится победой «Челси» по итогам 90 минут – коэффициент 1,78 на это событие очень неплох.

Где смотреть

В матче примет участие представитель России – арбитр Сергей Карасев. Именно он 11 августа в 22:00 (мск) даст свисток к началу встречи на стадионе «Виндзор Парк» в Белфасте, Северная Ирландия. Игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». А на Eurosport.ru ждите текстовую трансляцию с комментариями Артема Кутейникова.

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