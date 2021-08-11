Первое решение по тактике «Челси» Томас Тухель принял в самолете. Немецкий специалист летел в Лондон за свежим контрактом – на следующий день коучу предстоял дебют против «Вулверхэмптона». «Мы выпустили трех центральных защитников, чтобы совместить защиту из пяти футболистов с прессингом. Плюс в такой системе быстрые выпады Адама Траоре и Педру Нету встречали три оппонента», – вспоминал экс-тренер «ПСЖ» и «Боруссии» в интервью BT Sport.

Система с тремя центрдефами стала основой «Челси» при Тухеле. Немецкий специалист превратил лондонцев в одну из крепчайших защитных команд. При гении из Крумбаха столичный клуб пропустил лишь два мяча в Лиге чемпионов. Пробить Эдуара Менди не смог даже «Манчестер Сити».

«Челси» царил и в продвинутой статистике. При Тухеле соперники по победной ЛЧ лишь однажды достигли отметки в один ожидаемый гол, а «Реал» и вовсе выбил по 0,3 в каждой полуфинальной игре. При этом команда Романа Абрамовича ни разу не забила больше двух мячей.

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Казалось, на предсезонке-2021 Тухель будет корпеть над атакой. В августе оценка изменилась. Проблемы с нападением уйдут на совесть Ромелу Лукаку, ведь тренерский штаб еще сильнее сфокусировался на защите, а точнее – на прессинге.

Сезон-2020/21 «Челси» закончил одной из самых интенсивных команд Англии. Игроки Тухеля заняли третье место в АПЛ по PPDA (9,19; это среднее число передач, которое соперник проворачивает до отбора, перехвата или другого защитного действия команды). В рамках давления лондонцы полагались на блок 1-2-2.

Классический модуль «Челси» – 1-2-2. Фото: Other Agency

На время предсезонки-2021 Тухель отошел от привычных наработок. Эксперименты немца были заметны уже в первой публичной товарке «Челси», против «Борнмута». Вместо старой модели Томас включил более радикальную схему 3-4-3. На самых агрессивных отрезках сразу семь игроков лондонской команды поднимались на чужую половину для прессинга.

Очертания схемы 3-4-3 в прессинге «Челси» против «Борнмута». Фото: Other Agency

Свежая модель принесла «Челси» как минимум два важных возврата мяча. На 17-й минуте Кристиан Палисик выбил штрафной после отбора на чужой половине, а на 36-й Маланг Сарр поднялся за центральную линию, перехватил владение и почти довел выпад до финальной трети.

В следующей контрольной игре, против «Арсенала», Тухель погрузился в еще более тонкие защитные настройки. В начале матча «Челси» развил идею с 3-4-3: в передней линии бегали Тимо Вернер, Кай Хаверц и Хаким Зиеш, форвардов поддерживала средняя линия.

Прессинг «Челси» в начале матча с «Арсеналом». Фото: Other Agency

К середине первого тайма Тухель заметил, что «Арсенал» выходит на чужую половину благодаря Томасу Партею. Немец приставил к французу Хаверца – персональная опека Кая снизила вклад опорника на мяче.

Привязка Хаверца к Партей. Фото: Other Agency

Опыты продолжились и в матче с «Тоттенхэмом». Последнюю публичную товарку «Челси» отбегал с защитной схемой 4-1-4-1. Для прессинга Тухель задал асимметрию: на флангах отбивались Хаверц, который играл десятку, и Хадсон-Одои, который работает вингбеком в 3-4-3. Выходит, один из крайков опускался для давления, а другой – поднимался.

Очертания 4-1-4-1 в прессинге «Челси» по «Тоттенхэму». Фото: Other Agency

4-1-4-1 открыла «Челси» легкий доступ к двойной и тройной опеке на флангах. Если «Тоттенхэм» продвигал мяч через Стивена Бергвейна или Лукаса Моуру, с ними сближались несколько соперников – создавали ловушки и возвращали владение.

Сдваивание игроков «Челси» на фланге против «Тоттенхэма». Фото: Other Agency

Уязвимость 4-1-4-1 от «Челси» лежит в опорной зоне. На матч с «Тоттенхэмом» ее заполнил Матео Ковачич, полузащитник с уклоном в атаку. Впрочем, его позицию может подхватить Джорджиньо – итальянец пропустил дерби из-за долгих приключений на Евро-2020. Еще к партнеру из глубокой зоны может смещаться Н’Голо Канте.

Канте сместился в опорную зону к Ковачичу и перевел «Челси» на схему 4-2-3-1. Фото: Other Agency

4-1-4-1 придала прессингу «Челси» еще больше уверенности. Только в первом тайме команда Тухеля вернула владение на чужой половине восемь раз: на 12-й, 17-й, 20-й, 21-й, 23-й, 27-й и 44-й (дважды) минутах. Все это – без учета двух отборов Канте в метре от центральной линии и нескольких неточных лонгболлов, на которые защитники «Тоттенхэма» пошли из-за чужого давления.

Кроме того, на 16-й минуте «Челси» забил после отбора Канте возле центрального круга – правда, причиной стала не расстановка, а личный вклад француза. Тухель остался довольным: «В первые 25 минут игра не ощущалась как товарищеская. Затем интенсивность спала, а в последние 15 минут вновь возросла благодаря защитной активности Канте. Мы должны были победить. Доволен стартовым часом игры: «Челси» регулярно возвращал мяч и создавал моменты».

Реформы Тухеля могут сделать «Челси» более гибкой командой с точки зрения защиты. Томас понимает, что после успеха в Лиге чемпионов соперники будут усерднее разбирать лондонцев, – отсюда выросли запасные тактические ходы.

«Вильярреал» – неплохой тестировщик для задумок тренера. В сезоне-2020/21 команда Унаи Эмери стала четвертой в Ла Лиге по реальным (60) и ожидаемым (58) голам, а еще по пасам с продвижением на 9+ метров (36,1 за 90 минут). Активный и плодотворный стиль испанцев против свежего прессинга «Челси» – главный тактический сюжет Суперкубка Европы-2021.

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