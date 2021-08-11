11 августа в Белфасте состоится 46-й розыгрыш Суперкубка УЕФА: сойдутся победитель Лиги чемпионов «Челси» и затащивший Лигу Европы «Вильярреал» рекордсмена Унаи Эмери.

История Суперкубка тянется с 1972 года, причем до 1998-го проводились двухматчевые розыгрыши. Трижды матчи не проводились.

Пора вспомнить всех победителей турнира, который традиционно начинает международный сезон. В последние десять лет победители менялись не так часто, но поначалу царила вариативность. Поэтому будет непросто!

Суперкубок Европы «Челси» выдал мощную защиту в ЛЧ. Как ее улучшил Тухель 4 ЧАСА НАЗАД

«Челси» и «Вильярреал» стартуют в 22:00 по московскому времени.

Суперкубок Европы «Челси» в погоне за 1-м за 23 года Суперкубком. Эмери – против 16 ЧАСОВ НАЗАД